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İddia: İmamoğlu'nu 1 ay önce gözaltına almak istediler, bazı isimler devreye girip engelledi

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Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinden aktarılanlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması konusundaki ilk girişimin, şubat ayında yaşandığını yazdı.
İddia: İmamoğlu'nu 1 ay önce gözaltına almak istediler, bazı isimler devreye girip engelledi

Babacan, "Bu konuda hazırlık yapıldığı duyulunca bazı isimlerin devreye girerek gözaltına engel olduğu aktarıldı" ifadelerini kullandı. 

Nuray Babacan, "Bir ay önce de denediler" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

"Takiye yapanları ve trolleri saymazsanız, demokrasiye inanan herkes, önceki gün sabah Türkiye’de yaşananları, çocuklarına nasıl bir ülke kalacağı endişesiyle takip ettiler.

AKP’liler ise sadece izledi. Partideki ölüm sessizliğini, ‘Söyleyecek söz kalmadı, hayatın olağan akışına aykırı’ sözleriyle bozanlar da dost masalarında konuşuyor sadece.

Yerel seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerine planlar yaptığı konuşulmaya başlamıştı.

O dönem AKP’de bunu fazla iddialı bulanlar, İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İstanbul’a kayyum atanması gibi konular gündeme geldiğinde ‘Abartmayın, olay bu noktaya gelmez’ diyenler, bugün sus-pus…

Şubat'ta ilk kez denediler

Sonradan öğrendik ki; İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusundaki ilk girişim, Şubat ayında yaşanmış. Bu konuda hazırlık yapıldığı duyulunca bazı isimlerin devreye girerek gözaltına engel olduğu aktarıldı.

Bazı AKP’li kurmaylar tarafından bu, ‘bir operasyonu engellemek’ tadında anlatılırken, 19 Mart darbesi, partide birilerinin gücünün diğerlerinden fazla olduğunu da gösterdi!"

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