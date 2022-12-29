İddia: İmamoğlu'nun ocak ayının ilk haftası görevden alınması bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasının yankıları sürerken, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "terör soruşturması"nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı yönünde bir beklenti söz konusu. euronews'in edindiği bilgilere göre İmamoğlu, ocak ayının ilk haftası görevden alınabilir.

Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davasında aldığı siyasi yasak ve hapis cezası sonrası dikkatler İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasında.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kasım ayında gazetecilerin yönelttiği, "Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?" sorusuna "Bu tip bir kayyum, böyle bir değerlendirme gündemimizde yok" yanıtını vermişti.

euronews’in edindiği bilgilere göre İBB’ye bir kayyım ataması beklenmiyor ancak ocak ayının ilk haftası Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırılacak. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan geçtiğimiz günlerde 2 yıl 7 hapse mahkum oldu ve mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak istemişti.

Kararın kesinleşmesi halinde İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Bununla birlikte karar kesinleştiğinde başkanlık koltuğunun boşalması sonrası Belediye Kanunu devreye girecek.

Bu durumda Belediye Meclisinin bir başkan seçmesi gerekecek. Meclis bir seçim yapamazsa İçişleri Bakanı’nın bir görevlendirme yapması öngörülüyor.

euronews'e konuşan kaynak görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

İBB'ye neden terör soruşturması açıldı?

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik Aralık 2021’de terör soruşturması başlattı.

Teftiş heyetinin incelemesi sonrası İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığının tespit edildiği ve ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu döneminde alınan 505 kişinin tamamının terörle irtibat ve iltisaklı olduğu için kamu görevinin yapılmasına engel teşkil eden kişiler olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı bin 668 kişinin çalıştığını belirten İçişleri Bakanlığı raporunun ardından iddialara cevap verdi.

Altılı masanın temsilcileriyle birlikte çarşamba günü Saraçhane'de basın açıklaması yapan İmamoğlu, açılan soruşturma hakkında belediyeye bilgi verilmediğini, işe alınanların bir kısmının da AK Partili Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya döneminde alındığını söyledi.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun devlet adamı kavramıyla bağdaşmayacak şekilde İBB'ye ve çalışanların ailelerine terörle ilgili suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, suçlamalara konu olan bu isimleri hem İçişleri Bakanlığı hem de İstanbul Valiliği'ne yazı göndererek sorduklarını fakat gelen yanıtın 'Muhatabımız değilsiniz' şeklinde olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki yürütülen terör soruşturmayla ilgili olarak, "505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net." dedi.

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İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bizatihi saygılarını sunarak' kendisini aradığını belirten Soylu, "Beni aradı. Bana belli bir konuda CHP beni sevmiyor. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye ricası oldu. Kanun neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız dedik ve yaptık. İşine geldiği zaman alttan almayı bileceksin diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine hak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür, bunu tarihin akışına bırakıyorum. Böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık." dedi

Sosyal medya hesabından Soylu'nun telefonla arama iddiasına yanıt veren Ekrem İmamoğlu "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin." ifadelerini kullandı.