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İddia: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri koronavirüse yakalandı

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İddia: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri koronavirüse yakalandı
İddia: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri koronavirüse yakalandı

İran'da, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Salgın şimdiye kadar çok sayıda üst düzey yetkiliyi etkiledi.

Koronavirüs salgınının Çin'den sonra en fazla ölüme neden olduğu İran'da bir üst düzey yetkilinin daha salgından etkilendiği öne sürüldü.

IranWire adlı sitenin haberine göre Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin testi pozitif çıktı. Site, iddiasını 'konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa' dayandırdı ancak henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Salgınla ilgili bugün bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani"Hastalık neredeyse tüm vilayetlerimize yayıldı" demişti.

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 92 kişi yaşamını yitirdi. Sadece son 24 saatte  15 kişi öldü. Ülkedeki teyit edilmiş vaka sayısı da 2922'ye yükseldi. Ülkede bazı üst düzey yetkililerde de koronavirüs görüldü.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Pirhossein Kolivand, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan meclis üyesi Muhammed Mirmuhammedi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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