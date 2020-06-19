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İDDİA: Sucuoğlu yerine Canaltay veya Gürçağ

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İDDİA: Sucuoğlu yerine Canaltay veya Gürçağ
İDDİA: Sucuoğlu yerine Canaltay veya Gürçağ

Yeni kabine listesine Girne Milletvekili İzlem Gürçağ'ın eklendiği iddia edildi. Diğer taraftan bazı kaynaklar ise Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay'ın bu göreve getirileceğini ileriye sürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Aytaç Çaluda'yı veto etmesinden sonra Başbakan Ersin Tatar'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamına Girne Milletvekili İzlem Gürçağ'ı getirileceği iddia ediliyor.

Bu arada görevden alınması beklenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve çevresinde gergin bekleyiş devam ediyor.

Güvenilir kaynaklar görevden alınması halinde Sucuoğlu'nun parti içinde büyük bir mücadele başlatacağını ifade ediyorlar

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