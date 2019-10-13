İddia: Suriye ordusu Rus askerleri ile birlikte kuzeye doğru ilerliyor

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, Türkiye'nin ülkenin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle Şam'ın bu bölgeye asker göndermeye başladığını duyurdu.

Ajans, “Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

SANA'nın haberine Sputnik ve AFP gibi uluslararası ajanslar da yer verdi. AFP haberi, "Türkiye hücumu ile yüzleşmek üzere Suriyeli askerler kuzeye sevk edildi" ifade edildi.

Reuters haber ajansı da yerel saatle 19.00 sıralarında girdiği, Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen Lübnanlı Al Mayadeen televizyonuna dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun 48 saat içinde Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde olan Kobane kentine ve SDG’yle işbirliği içindeki güçlerin elinde tuttuğu Menbiç’e doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından, Kürt güçlerinin Suriye hükümeti ile görüşmelere başladığı birçok kez gündem olmuştu.

Kobane ve Menbiç, Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPGnin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor ve Türkiye’nin ilan ettiği güvenli bölge kalıyor.

CBS'in "Face the Nation" programına da konuk olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurmuştu.

ABD: Askerlerimizi çekiyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Donald Trump’ın emriyle “Suriye’nin kuzeyinden tamamen çekiliyoruz. Son 24 saatte, Türkiye’nin harekatını güneye ve batıya genişletebileceğini, SDG’nin de Rusya ve Şam ile anlaşma arayışında olduğunu öğrendik” dedi.

Esper, Türkiye’nin Suriye’deki saldırısı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Esper, “Son 24 saatte Türkiye’nin harekatı ilk plana kıyasla daha güneye ve ayrıca batıya genişletme ihtimali bulunduğunu öğrendik” diyerek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kalan yaklaşık 1000 askerini “olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde” tahliye etmeye hazırlandığını söyledi. Esper, bu askerlerin güneye kaydırılacağını söyledi.