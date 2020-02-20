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İddia: Trump, Assange'a 'şartlı af' teklifinde bulundu

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İddia: Trump, Assange'a 'şartlı af' teklifinde bulundu
İddia: Trump, Assange'a 'şartlı af' teklifinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a '2016 yılındaki ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti e-postalarının sızdırılmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında ‘af’ teklif ettiği öne sürüldü. Beyaz Saray iddiayı reddetti.

ABD’ye iade talebiyle İngiltere’de yargılanan Julian Assange'ın davasından bir hafta önce gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald, Westminster Mahkemesi'ndeki açıklamasında, Rusya’nın Demokrat Parti sızıntısına karışmadığını söylemesi karşılığında Assange’a af teklifi yapıldığını belirtti.

Fitzgerald, Donald Trump’tan gelen af teklifini ileten ismin eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher olduğunu açıkladı.

Rohrabacher büyükelçiliğe geldi

Fitzgerald’ın anlattığına göre Rohrabacher, Ağustos 2017'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde Assange'ı ziyaret etti. Bu, tam da Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı döneme denk geldi.

Avukat, “Rohrabacher, Assange’ı görmeye geldi ve Başkan’ın talimatı üzerine Rusya’nın olaya karışmadığını söylemesi durumunda af ya da bir çeşit bir çıkış yolu önerdi” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray reddetti: Tamamen uydurma

 

Julian Assange

'Assange: DNC saldırısının Rusya'nın işi olmadığını gösteren kanıtlar var'

Beyaz Saray ise iddiaları reddetti. Basın sözcüsü Stephanie Grisham"Başkan Donald Trump, eski Kongre üyesi olması dışında Dana Rohrabacher'i çok az tanıyor. Bu konu ya da herhangi bir konu hakkında onunla hiç konuşmadı. Bu tamamen uydurma ve külliyen yalan" dedi.

 

Grisham, ayrıca iddiayı ‘Demokratların attığı iftiralardan biri ve asla bitmeyen komplonun bir parçası’ olarak niteledi.

Clinton’ın yenilgisine mi yol açtı?

WikiLeaks, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını yayımlamıştı. Sızıntıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia edilmiş ancak Julian Assange bunu hep reddetmişti.

Bu yazışmalarda Demokrat Partilileri küçük düşürücü ayrıntılar yer alıyordu. Bu skandalın, Clinton'ın Donald Trump'a karşı yenilgisinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Assange, Clinton'ın e-postalarını hacklemediklerini, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yasal yollarla elde ettiklerini savunuyordu.

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor.

Suçlu bulunması durumunda Assange toplam 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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