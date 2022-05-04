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İDDİA: UBP-CTP ve HP Genel Başkanlar düzeyinde görüştü!

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İDDİA: UBP-CTP ve HP Genel Başkanlar düzeyinde görüştü!
İDDİA: UBP-CTP ve HP Genel Başkanlar düzeyinde görüştü!

İDDİA: UBP-CTP ve HP Genel Başkanlar düzeyinde görüştü!

Gazeteci Ulaş Barış konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Barış paylaşımında  "Son durum: Önemli bir iddia var. UBP - CTP - HP...Genel Başkanlar düzeyinde görüştü...Geniş tabanlı hükümet formülünü ele aldılar. Genel Başkanların dışarıda kalacağı bir seçim hükümeti üzerinde duruluyor." dedi.

 

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