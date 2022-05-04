İDDİA: UBP-CTP ve HP Genel Başkanlar düzeyinde görüştü!
Gazeteci Ulaş Barış konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Barış paylaşımında "Son durum: Önemli bir iddia var. UBP - CTP - HP...Genel Başkanlar düzeyinde görüştü...Geniş tabanlı hükümet formülünü ele aldılar. Genel Başkanların dışarıda kalacağı bir seçim hükümeti üzerinde duruluyor." dedi.
Son durum: Önemli bir iddia var. UBP - CTP - HP...Genel Başkanlar düzeyinde görüştü...Geniş tabanlı hükümet formülünü ele aldılar. Genel Başkanların dışarıda kalacağı bir seçim hükümeti üzerinde duruluyor.— Ulaş Barış (@Ulasrebel) May 4, 2022
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