  • BIST 4.210,34
  • Altın 1000.361
  • Dolar 18.6113
  • Euro 18.481
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İDDİA: UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...

» »
UBP ‘nin bazı örgüt başkanları ve UBP mensuplarının UBP adayı olarak ilan edilen Dr Fatma Tuğlu'yu benimsemediği iddia edildi. 
İDDİA: UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...

UBP ‘nin bazı örgüt başkanları ve UBP mensuplarının UBP adayı olarak ilan edilen Dr Fatma Tuğlu'yu benimsemediği iddia edildi. 

TOPLANTI YAPTILAR
DETAY GAZETESİ'ne bilgi veren UBP'ye yakın kaynaklar, Tuğlu’nun bir akrabasının Halkın Partisinden olması ve UBP’yi zaman zaman sert bir şekilde eleştirmesinden dolayı  Mehmetçik UBP Örgüt Başkanı  Cenk Şeren, Emekli Astsubay Ali Öğdü,Eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Kumyalı UBP Örgüt Başkanı Cahit keskinel, Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir ,Eski Mehmetçik Belediye Başkanı Beyazit Adalıer' in birlikte toplantı yaptıkları ve Bağımsız aday olarak Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na  destek verecekleri iddia ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de alacak verecek kavgası! Parmağını kırdı!25 Ekim 2022 Salı 10:24
  • Karpaz'da kaza! Yararlı var!22 Ekim 2022 Cumartesi 21:55
  • İskele'deki İş kazası sonrası tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı21 Ekim 2022 Cuma 13:32
  • İskele'de ölümlü iş kazasında 4 tutuklu!21 Ekim 2022 Cuma 08:43
  • İskele'de ölümlü iş kazası! 22 yaşında vefat etti!20 Ekim 2022 Perşembe 17:28
  • Yeni İskele’de telefon ve internet hizmeti aksayacak19 Ekim 2022 Çarşamba 19:38
  • Derince-Avtepe köyleri arasında yangın!18 Ekim 2022 Salı 11:15
  • Yenierenköy Belediyesi’nden bölge halkına duyuru!16 Ekim 2022 Pazar 19:54
  • Yenierenköy Belediyesi’nden bölge halkına duyuru!16 Ekim 2022 Pazar 19:52
  • İskele'de Elektrik Kesintisi14 Ekim 2022 Cuma 08:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti