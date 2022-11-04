İDDİA: UBP Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi çalkalanıyor...

UBP ‘nin bazı örgüt başkanları ve UBP mensuplarının UBP adayı olarak ilan edilen Dr Fatma Tuğlu'yu benimsemediği iddia edildi.

UBP ‘nin bazı örgüt başkanları ve UBP mensuplarının UBP adayı olarak ilan edilen Dr Fatma Tuğlu'yu benimsemediği iddia edildi.

TOPLANTI YAPTILAR

DETAY GAZETESİ'ne bilgi veren UBP'ye yakın kaynaklar, Tuğlu’nun bir akrabasının Halkın Partisinden olması ve UBP’yi zaman zaman sert bir şekilde eleştirmesinden dolayı Mehmetçik UBP Örgüt Başkanı Cenk Şeren, Emekli Astsubay Ali Öğdü,Eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Kumyalı UBP Örgüt Başkanı Cahit keskinel, Eski Orman Dairesi Müdürü İrfan Tansel Demir ,Eski Mehmetçik Belediye Başkanı Beyazit Adalıer' in birlikte toplantı yaptıkları ve Bağımsız aday olarak Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'na destek verecekleri iddia ediliyor.