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İddia: UBP’de Sucuoğlu istifa sesleri

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UBP'de çok sayıda milletvekili ve hâlihazırdaki bakanların çeşitli istişareleri sonucu UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “istifa etmesi” konusunda hem fikir olduğu belirtiliyor…
İddia: UBP’de Sucuoğlu istifa sesleri

Ulusal Birlik Partisi (UBP) içinde çok sayıda milletvekili ve hâlihazırdaki bakanların çeşitli istişareleri sonucu UBP Genel Başkanı ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun “istifa etmesi” konusunda hem fikir olduğu belirtiliyor…

Cumartesi günü gerçekleşecek olan meclisteki güven oylaması ile ilgili söz konusu vekil ve bakanların "güvenoyu vermeme" noktasına düşmemek için Başbakana "istifa telkininde" bulundukları gelen bilgiler arasında...  

Özellikle Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Parti Meclisi (PM) toplantısında bu bağlamda Başbakana çok net "tavsiyede" bulunduğu da ifade ediliyor... 

Öte yandna hükümet ortakları arasında hazırlanan mutabakatın varlığı konuşulurken, bunun içeriği Türkiye ile imzalanan mali protokoldeki önemli maddelerin 2-3 ay içinde "ivedi" hayata geçirilmesi "koşulu" olduğu öğrenildi.

Bu protokole dayalı olarak da mevcut hükümetin 3 ay bir süre talep ettiği, başarılı olduğu durumda "devamı" başarısızlık durumunda da "istifası" koşulu olduğu konuşuluyor...

Başbakanın istifasının UBP'li vekil ve bakanlar için hükümet içi mutabakattan daha öncelikli olduğu, söz konusu bakan ve vekiller tarafından da ifade ediliyor. 

Söz konusu bakan ve vekiller başbakanın sağ duyulu davranması gerektiği ortak görüşünü paylaşıyor.

Ülkemiz açısından tüm bu hayati gelişmeler devam ederken; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bayram tatilinde Londra'da olacak olması da UBP'liler tarafından eleştiri konusu...

Kaynak: Kıbrıs Postası

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