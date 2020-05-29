İddia: Yabancı sayısı 12'ye düşecek, 32 yaş üstü futbolcular transfer edilmeyecek

Bu komite çalışmalarına devam ederken, TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12’ye düşecek.

Bu komite çalışmalarına devam ederken, TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12’ye düşecek.