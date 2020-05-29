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İddia: Yabancı sayısı 12'ye düşecek, 32 yaş üstü futbolcular transfer edilmeyecek

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İddia: Yabancı sayısı 12'ye düşecek, 32 yaş üstü futbolcular transfer edilmeyecek
İddia: Yabancı sayısı 12'ye düşecek, 32 yaş üstü futbolcular transfer edilmeyecek

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın kulislerden aktardığı iddiaya göre yabancı futbolcu sayısının 12'ye düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara göre 32 yaş üstü futbolcular da artık transfer edilemeyecek.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2020-2021 sezonundan itibaren yabancı sayısını 12'ye düşüreceğini ve 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine vardıklarını iddia etti.

Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun Süper Lig’i 12 Haziran tarihinde başlatma kararının ardından futbolda geleceğe yönelik hamleler yapılmaya başladı.

Bir kulüp yöneticisiyle konuştuğunu belirten Arslan, gelecek sezondan itibaren oluşturulması planlanan yabancı futbolcu politikası ve yeni kararlara ilişkin şunları yazdı: 

  1. TFF Yönetim Kurulu yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturdu.
  2. Bu komite çalışmalarına devam ederken, TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12’ye düşecek.
  3. Bu 12 yabancı oyuncunun 8’i sahada, 2’si kulübede, 2’si de tribünde olacak. Ama bu uygulamanın 2020- 21 sezonunda mı yoksa bir sonraki sezon mu başlayacağı konusunda henüz görüş birliği yok.
  4. TFF Yönetim Kurulu yabancı futbolcu sayısının kesinlikle sınırlandırılmasını istiyor. Üyeler arasında ağır basan görüş ise; 6’sı sahada, 2’si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı olması.
  5. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu bu konuda da en azından bir yaş kriter getirme kararı aldı. Bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren TFF, kararlarını netleştirdikten sonra kamuoyuna açıklayacak."

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