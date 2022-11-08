İDDİA: Yerel Seçime müdahale mi? Oktay adaylara ayar verecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün yapacağı KKTC ziyaretinde yerel seçimleri de değerlendireceği, UBP adaylarının karşısına çıkma olasılığı olan bazı adayları geri çektirmek için de çalışacağı belirtiliyor

Bugün KKTC’yi ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “tam bir seçim yatırımı” olarak değerlendirilen ek protokolü açıklayıp milyonlarca TL dağıtırken bazı muhtemel adaylarla görüşerek onları geri çektirmeye ve UBP adaylarını güçlendirmeye çalışacağı öne sürüldü.

DR. ERDAL ÖZCENK İÇİN DEVREDE

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugünkü KKTC gezisi sırasında özellikle Gazi Mağusa Belediye Başkanlığı seçimini mercek altına alacak ve UBP adayı Dr. Erdal Özcenk’in seçimi önde tamamlaması için kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirecek.

DOĞRUDAN GÖRÜŞECEK

Oktay’ın, şimdiki belediye başkanı İsmail Arter’in Özcenk’i desteklemesini sağlamak ve aday olacağını açıklayan Cem Dana’nın adaylığını geri çektirmek için bazı görüşmeler yapması, vaatler vermesi bekleniyor. Oktay’ın bu süreçte Arter ve Dana ile doğrudan görüşmesi de bekleniyor.

Türkiye makamlarının yaklaşan yerel seçimlerde özellikle Gazi Mağusa Belediye Başkanlığı’nı CTP’li aday Dr. Süleyman Uluçay’a kaptırmamak üzerinde durdukları, Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun gündeminin ilk sırasında yer alan “Maraş açılımını” istedikleri gibi sürdürebilmek için Gazi Mağusa Belediye Başkanı’nın “dediklerine harfiyen uyacak” biri olmasını özellikle sağlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

LEFKOŞA İÇİN DE GİRİŞİM

Türkiye makamları, olanak bulunması haline Lefkoşa Belediye Başkanlığı’nı UBP’li aday Sadık Gardiyanoğlu’nun kazanması için de çalışacakları ancak bu konuda pek umutlu olmadıkları da haber veriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün gerçekleştireceği KKTC ziyaretinin en önemli gündemi ise seçimleri etkileyeceğini düşündükleri yardım paketlerini açıklamak olacak.

PAKETLERİ DE AÇIKLAYACAK

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında bu pakette yer alan “yardımlar” konusunda açıklamalar yapmış ve 15 Kasım’daki KKTC Cumhuriyet Bayramı öncesinde cemile yardımı ve özürlü maaşı alanlara 4 bin ve 2 bin TL yardım yapacaklarını duyurmuştu.