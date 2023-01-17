  • BIST 5.315,03
  • Altın 1151.96
  • Dolar 18.7617
  • Euro 20.2549
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

İddialar kuvvetlendi: iPhone 15 Pro, fiziksel tuşları olmadan çıkacak

»
Apple'ın iPhone 15 Pro'su için o iddialar kuvvetlendi. Sosyal medyada Apple ile ilgili iddialarıyla dikkat çeken ünlü bir analist, yeni iPhone'un hiçbir fiziksel tuşu olmadan geleceğini yeniden gündeme getirdi.
İddialar kuvvetlendi: iPhone 15 Pro, fiziksel tuşları olmadan çıkacak

Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi hakkında ortaya attığı iddia ile interneti karıştırdı. Yakın tarihli bir Twitter dizisinde, iPhone 15 Pro’nun tamamen tuşsuz olabileceğini ileri sürdü.

Kuo, Ekim 2022’den bir tweet’e atıfta bulunarak, en yeni iPhone modelinin, mevcut mekanik düğme tasarımının yerine iPhone 7 ve iPhone 8’de kullanılan ana sayfa tuşuna benzer bir şekilde gelebileceğini söyledi.

Kullanıcılar, fiziksel bir tuşa basmak yerine, basıldığında dokunsal geri bildirim hissedebilecekleri bir mekanizma ile karşılaşabilir.

Bu değişiklikle birlikte Apple’ın, iPhone’un su geçirmezliğini iyileştirebileceği düşünülüyor. Ayrıca daha az parça, zamanla daha az aşınma ve yıpranma ile karşılaşacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TikTok’a 5 milyon euro ceza13 Ocak 2023 Cuma 22:38
  • Twitter Dosyaları: Musk’ın yeni ifşası ABD-Rusya krizini tırmandıracak13 Ocak 2023 Cuma 14:15
  • Elon Musk, Twitter kullanıcı adlarını açık arttırma ile satmayı planlıyor12 Ocak 2023 Perşembe 20:58
  • Küresel bilgisayar satışları yüzde 16,2 düştü12 Ocak 2023 Perşembe 19:45
  • James Webb teleskobu ilk gezegenini keşfetti12 Ocak 2023 Perşembe 17:12
  • Avrupa Birliği’nden yapay zeka için düzenleme12 Ocak 2023 Perşembe 17:03
  • Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor12 Ocak 2023 Perşembe 11:09
  • Elon Musk kaybettiği servetle Rekorlar Kitabı'na girdi11 Ocak 2023 Çarşamba 18:45
  • Yapay Zeka üniversite sınavlarının kurallarını değiştirdi10 Ocak 2023 Salı 16:24
  • Elon Musk’tan bir ifşa daha: Pfizer yöneticisi baskı yapmış10 Ocak 2023 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti