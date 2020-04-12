İddialar: Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağını gece öğrendi, Bilim Kurulu istifa ediyordu

Sokağa çıkma yasağının başlamadan iki saat önce ilan edilmesiyle ilgili tepkiler sürerken, kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya söylenmediği ve ortaya çıkan tablo üzerine tepki gösteren Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerini, 10 Nisan Cuma gecesi 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen sokağa çıkma yasağından önceden haberi olmadığı iddia edildi.

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Koca’nın sokağa çıkma yasağı genelgesini gece öğrendiğini iddia etti. Öztürk şunları yazdı:

‘GENELGELERİN BAZILARINA NUMARA BİLE VERİLMEMİŞ’

“Anlaşılıyor ki, sokağa çıkma yasağı son anda Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda gece uygulamaya konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, böyle bir genelge yayımlandığını gece öğrendi. Cumhurbaşkanının talimatlarıyla illerde oluşturulan, başkan dışında henüz üyeleri dahi kesinleşmemiş olan pandemi kurullarında yürütme nitelikli bir dizi kararlar alınıyor. Bu kurulun yaptırım gücü/yetkisi olmamasına rağmen, birçok yerde il hıfzıssıhha kuruluna ait yetkileri kullanıyor. Bu kurullar, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda olduğu gibi uzmanlardan oluşmalı ve danışma organı niteliğinde olmalı. Böylece kurul kararları hukuka ve yasaya da uygun olur. Pandemi konusunda uzmanlardan oluşması gereken kurul, ancak tavsiye niteliğinde karar alabilir. İl hıfzıssıhha kurulunda kararlar bağlayıcı olur. İller İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine göre verilmesi gereken kararların da il idare kurulu yerine vali tarafından alınması gerekir. Genelge ve ek genelgeleri incelediğimizde, bazılarına numara bile verilmediğini de gördük. Devlet hizmeti ciddiyet ister. ‘Ne var bunda’ deyip geçiştirilmemeli.”

‘BİRKAÇ HAFTA SONRA ETKİSİNİ ACI ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ’

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in kulis haberine göre ise, yasağın duyulduğu ilk anda itibaren yurttaşların maskesiz ve eldivensiz bir şekilde sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etmesi nedeniyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulu’nda bazı üyeleri istifanın eşiğine getirdi. Haberde, Sağlık Bakanı Koca’nın devreye girerek söz konusu isimleri ikna ettiği öne sürüldü. Üyelerin, “İstifa ederseniz, Türkiye’yi Koronavirüs’e karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız” denilerek ikna edildiği belirtildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi ile ilgili değerlendirmesinde, “İyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” demişti.

SOYLU: DOĞRUDUR, BEN BUNU ÖNGÖREMEDİM

Eleştiriler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan kaosu öngöremediğini söyleyerek hatasını kabul etti. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Soylu konuyla ilgili eleştirileri kabul ettiğini belirtirken, “Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngöremedim. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum” dedi.

(Duvar)