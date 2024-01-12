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İddialar üzerine Erhan Arıklı mal varlığını açıkladı...

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Erhan Arıklı mal varlığını açıkladı...
İddialar üzerine Erhan Arıklı mal varlığını açıkladı...

MAL BEYANIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER...

2022 Seçimlerinde ben de her Milletvekili gibi Meclise mal beyanında bulundum.

Bu mal beyanımda da belirttiğim gibi Türkiyede ve Kıbrısta benim, eşimin ve çocuklarımın üzerinde 15 adet taşınmaz mal ve 7 taşıt kayıtlı idi.

Bu malların bir kısmı aile şirketimiz olan Oray İnşaatın yaptığı sitelerden bize düşen taşınmazlar, bir kısmı ise çeşitli zamanlarda benim veya çocuklarımın satın almış olduğu taşınmazlardı.

Bu taşınmazlardan Türkiyede 1996 yılında satın aldığım Şarköyde deniz kenarındaki villa ve Başakşehirde 1993 yılında almış olduğum arsa zaman içerisinde çok değerlenmişti ki bunların değerini mal beyanımda yazmıştım.

2022 de Mal beyanımda Meclise verdiğim taşınmazlarda şu değişiklikler oldu;

1)Mal beyanımda bulunan Dumlupınarda oğlumun uzun zamandan beridir taksitlerini (Makbuzlar elimizde) ödeyerek aldığı ve içinde yaşadığı taşınmazı taksitleri bittikten sonra 01.10.2023 tarihinde üzerimize aldık.

2)Mal beyanımda bulunan Köşklüçiftlikteki daireyi 23.10.2023 tarihinde sattık. Eşim, üyesi olduğu ÖYAK'tan kredi çekerek 01.10.2023 tarihinde Çağlayanda bir taşınmaz satın aldı. ÖYAK'tan çekilen kredinin taksitleri eşim tarafından halen ödenmektedir.

3)Çamlıbel'de Ağabeyime ait bir araziyi ağabeyimin bağış yapması sureti ile eşimin üstüne yaptık.

4)Mal beyanımda bulunan Şarköydeki villayı 8.6.2022 tarihinde satarak ordan gelen paranın bir miktarını bankaya yatırdık, geri kalan parayla da Ankaradan daire satın aldık.

5) Üzerimize kayıtlı birisi jeep 2 Mesedes marka aracı değiştirdik.

Not; Arıklı ailesi olarak 1975 ten beri Kıbrısta ticaret yapmaktayız. 1980 li yıllarda Arpaz ve Yaypaz pazarlama şirketlerimiz ile aktif pazarlama yaptık. 1990 lı yıllardan itibaren inşaat işine girerek ORAY İnşaat şirketini kurduk. Lefkoşa, Boğaz, Girne, Lapta, Alsancak, Karşıyaka, Kayalar ve Geçitköy'de 1000'in üzerinde apartman dairesi ve villa yaptık ve sattık. Minareliköyde marangoz, aliminyum, parke ve mermer atölyeleri kurduk. Ayrıca aynı yerde 170 odalı yurt yapıp işlettik. Yaklaşık 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini, Şubat 2023 tarihinde sattık. Şu anda Geçitköyde 2 Otel ve 13 villadan oluşan bir turizm tesisinin sahibiyiz. (Sadece bu tesisin şu andaki değeri 10 milyon£ dir) Benim Kırgızistanda 2012 kurmuş olduğum OcOO ENA isimli lojistik şirketi, 2 yıl içinde yaklaşık 3 milyon$ ciro yaptı ki, Kırgız Demirbank'ın banka ekstresini isteyen herkese gösterebilirim.

Hal böyle iken, iki tetikçinin bana "Filanca yerdeki taşınmazı satın alırken parayı "Nereden buldun? diye hesap sorması ilginçtir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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