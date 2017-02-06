 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.991
  • Altın 144,817
  • Dolar 3,6839
  • Euro 3,9550
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHalkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!

İddianame reddedildi!

»
İddianame reddedildi!
Kararı Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından duyurdu...

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, modacı Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi "kesin ve inandırıcı delil yok" gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Kararı Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından duyurdu.

Modacı Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianameyle Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Mahkemenin iddianameyi ret kararıyla, gözler savcılığa çevirildi. Savcının iddianameyi ya mahkemenin ret gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlemesi ya da aynen geri göndermesi bekleniyor. Barbaros Şansal'ın tutukluluğu hakkında henüz bir karar verilmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'a tepki04 Şubat 2017 Cumartesi 09:39
  • 3 Yıla kadar hapis cezası istemi04 Şubat 2017 Cumartesi 08:29
  • Ahmet Türk’ün avukatından flaş açıklama03 Şubat 2017 Cuma 11:25
  • Alman gazetesinden şaşırtan yorum! Yaşanan aşk...03 Şubat 2017 Cuma 10:29
  • Enflasyon rakamları Ocak 2017 sert yükseliş var!03 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Almanya başbakanı Merkel TBMM'yi ziyaret etti03 Şubat 2017 Cuma 08:25
  • Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı02 Şubat 2017 Perşembe 11:31
  • Abdi İpekçi mezarı başında anıldı02 Şubat 2017 Perşembe 09:53
  • Referandum anket sonuçları AK Parti için 3 risk01 Şubat 2017 Çarşamba 11:58
  • Nüfus Artışına Vatandaşlar İlginç Tepkiler Gösterdi01 Şubat 2017 Çarşamba 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti