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İdlib, Hama, Lazkiye, Halep… TSK ve SMO birçok hedefi vuruyor

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İdlib’e Bahar Kalkanı Harekatı başlatan TSK, İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye’deki birçok noktayı hedef aldı
İdlib, Hama, Lazkiye, Halep… TSK ve SMO birçok hedefi vuruyor

İdlib’de Suriye rejimine ait 2 savaş uçağını düşüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülke genelinde operasyonlara devam ediyor.

Suriye’deki kaynaklara göre Hama şehrinin kuzeyindeki Curin Askeri Üssü Kasırga füzeleriyle hedef alındı. Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner’e mensup savaşçılar, Rusya destekli rejim yanlısı milis örgüt Kaplan Kuvvetleri ve Suriye ordusunun konuşlandığı kamp bölgenin önemli askeri merkezleri arasında.

Adı Bahar Kalkanı olarak açıklanan askeri harekatın başından bu yana kullanılan silahlı insansız hava araçları (SİHA) İdlib’de rejime ait bir askeri konvoyu hedef aldı. SİHA saldırısında zırhlı araçlar imha edilirken konvoyda bulunan rejim askerleri de öldürüldü. Kaç askerin öldüğüne ilişkin net bir sayıya ulaşılamadı.

Topçu bataryalarının Halep kırsalındaki rejim mevzilerini de hedef aldığı bildirildi.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu da Lazkiye kırsalında bir noktaya grad füzeleri ile saldırdı.

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