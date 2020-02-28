İdlib saldırısı sonrası gözler NATO'da... NATO Anlaşmasının beşinci maddesi ne diyor?

İdlib'de Türkiye askerlerine yapılan saldırıda Hatay Valisi'nin açıklamasına göre 33 asker hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Zirve sonrası açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonrası Türkiye, "NATO'dan somut adımlar bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Euronews'in haberine göre Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin korunması için müdahaleyi içeren Kuzey Atlantik Antlaşması'nın beşiinci maddesi yeninden gündeme geldi.

Peki ittifak, üyesi Türkiye'nin askeri varlığının Suriye'de hedef alınması karşısında beşinci maddeyi işletebilir mi? Anlaşma ne diyor?

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Antlaşmanın altıncı maddesinde ise olası müdahalenin, saldırının meydana geldiği bölgeye işaret edilerek hangi koşullarda mümkün olduğu açıklanıyor:

"Madde 5 açısından, taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldırı, aşağıdakileri de kapsar: - Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir bölgesine, Türkiye topraklarına veya taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı; - Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan, ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı."