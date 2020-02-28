İdlib şehitlerinin ailelerine acı haber verilmeye başlandı

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 asker şehit oldu. Acı haberler ailelere ulaşırken, şehitlerin kimlikleri de netleşmeye başladı.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

İdlib'de saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

Hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine evinde bildirildi.

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel

İdlib saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi ise Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine şehit haberini yetkililer verdi

Saldırıda şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba Hüseyin Taşöz'e oğullarının şehadet haberini verdi. Taşöz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tank'ın ailesine acı haber verildi

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı. Şehit Tank'ın Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman verdi. Şehidin babası Ahmet Turan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA 3 ASKERİN AİLELERİNE ACI HABER VERİLDİ

Hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki evine Türk bayrakları asıldı.

ASTSUBAY AKÇADAĞ'IN AİLESİNE DE ACI HABER VERİLDİ

Saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

ASTSUBAY ÇAVUŞ AKAY'IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi. Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Er Cuma Bağatur'un Batman'daki ailesine acı haber verildi

Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal şehadet haberini baba Mehmet Bağatur ve diğer yakınlarına verdi. Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi. Sağlık ve jandarma ekipleri şehidin ailesini teskin etti. Eve Türk bayrağı asıldı.

Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine acı haber verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı. Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi. Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Uzman Çavuş Yılmaz

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi. Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi. Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AKIN'IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehit Akın'ın merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine şehadet haberini yetkililer verdi. Haberi alan şehidin annesi Raziye Akın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Bekar olan Akın'ın 10 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti. Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

Uzman Onbaşı Emre Baysal

Şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı. Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin evine de iki büyük Türk bayrağı asıldı. Baysal'ın evinin önünde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye çadırı kuruldu. Şehit Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Uzman Çavuş Osman Ak

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi. Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Piyade Teğmen Olgun

Şehit olan Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı. Ailenin, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki evine giden İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi anne Döne Olgun'a verdi. Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Oğlunun şehadet haberini alan anne Olgun, "Siz geldiniz, bana Bayram'ımı niye getirmediniz?" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi, yakınları ve 112 Acil Servis ekipleri teselli etmeye çalıştı. Öte yandan şehit Olgun'un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 4 kardeşinin olduğu belirtildi.

Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü

Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehidin, Suçatı köyünde yaşayan babası Ramazan Öğütcü'ye yetkililer şehadet haberini verdi. Dört çocuk babası Öğütcü, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğünü belirterek, "Bana dedi ki 'Baba üzerimize yağmur yağıyor, ateşin içindeyiz.' Sonra da bir daha haber alamadık. Bir kardeşi de Kayseri'de asker. Ne yapalım Allah'ın emridir, başımızın üstünedir. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı. Şehidin dayısı Turan Yaprak da yeğeninin 3 yıllık asker olduğunu ve 4 ay önce nişanlandığını, nişanlısının Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi. Yaprak, "Şehitlerimize Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." dedi.

Şehitlerimizi uğurluyoruz: Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Teğmen Mustafa Bayrakdar

Şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) Hatay'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin İstanbul'da bulunan annesi Edibe ve babası Yusuf Bayrakdar'a, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerinde verildi. Acı haberi Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve askeri yetkililerden alan aile, yakınlarınca teskin edildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş

Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Güroymak Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle Budaklı köyüne giderek, şehidin ailesine şehadet haberini verdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı. 6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Çavuş Selman Cankara

Şehit olan Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde oturan ailesine askerler tarafından verildi. Haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.