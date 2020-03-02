İdlib: Suriye ordusu Serakib'i yeniden ele geçirdiğini duyurdu, muhalifler 'Kontrol hala bizde' diyor

Suriye ordusu, İdlib eyaletinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan Serakib kasabasını 4 gün sonra Türkiye'nin desteklediği muhaliflerden geri aldığını duyurdu. Muhalifler ise kasabanın kontrolünün hala kendilerinde olduğunu söylüyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, yoğun çatışmalar sonucu kasabanın ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen Suriye ordusunun Serakib'i yeniden ele geçirdiği haberi, Londra merkezli ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından da doğrulandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Sözcüsü Rami Abdül Rahman Suriye ordusu ve Lübnan'dan gelen Hizbullah milislerinin saldırı için Pazar gününden itibaren hazırlandıklarını, gece boyunca devam eden çatışmalar ve Rus hava saldırılarında tahminen 23 isyancı ve cihatçının öldüğünü söyledi.

Ancak aralarında cihatçıların da bulunduğu muhalif gruplar ise kasabanın kontrolünü kaybetmediklerini söylüyorlar.

Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin sözcüsü Naci Mustafa'nın, Suriye ordusunun halkın tamamının kaçtığı kasabanın sadece bir kısmını aldığı yolundaki sözlerini aktardı.

Serakib, Suriye'nin kuzeyini başkent Şam'a ve kıyı kenti Lazkiye'yi de ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e bağlayan M5 ve M4 karayollarının kesiştiği noktada olması nedeniyle askeri açıdan büyük önem taşıyor.

Suriye ordusu son haftalarda hızlanan ilerleyişi sırasında bu kasabayı ele geçirmiş ancak isyancılar dört gün önce yeni bir atakla kasabayı geri almıştı.

Geçen hafta 34 Türk askerinin öldürüldüğü hava saldırısından sonra bölgede çatışmalar iyice yoğunlaştı. Serakib çevresinde de yoğun çatışmalar sürüyor.

Bölgede Aralık ayından itibaren yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle 1 milyona yakın kişinin evlerinden kaçtığı tahmin ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk askerlerinin öldürüldüğü saldırı sonrasında Türkiye'nin bombardımanlarda 90 Suriye askeri ve 10 Hizbullah milisinin öldürüldüğünü bildirmişti.

SANA dün bir Türk insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirirken, Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı da iki Suriye SU-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu haber Suriye resmi medyası tarafından da doğrulanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de Bahar Kalkanı Harekâtı başlatıldı ve başarıyla sürüyor" demişti.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden savaşta 380 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.