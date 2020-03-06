  • BIST 109.861
  • Altın 327,860
  • Dolar 6,0750
  • Euro 6,8494
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi, bölgede son durum ne?

» »
İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi, bölgede son durum ne?
İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi, bölgede son durum ne?

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib'de uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Sahadan gelen bilgilere göre, 6 Mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes şu ana kadar ihlal edilmedi.

Ancak Suriyeli aktivistler ucu açık bırakılan (gri alanlar) kent dışındaki bazı noktalardaki karşılıklı temasın yer yer devam ettiğini belirtiyor.

Rus ve Türk heyetleri arasında Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından iki ülke dışişleri bakanları tarafından detayları açıklanan ateşkes, 'İdlip temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulmasını' şart koşuyor.

Ayrıca 'M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilmesini, koridorun işleyişine dair ayrıntılı esasların da Türk ve Rus savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılmasını' kapsıyor.

İlaveten Türk ve Rus devriyelerinin 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılmasını öngörüyor.

Söz konusu ateşkes anlaşması kalıcı olmasa da tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını gerektiriyor.

Erdoğan: Cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetimine atıfla, "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Buna karşınMoskova da İdlib'deki radikal gruplara karşı 'terörle mücadele'nin devam edeceğini belirtti.

Diğer yandan mutabakat içerisinde yer almayan Türk gözlem noktalarının pozisyonunun değişmediği de göze çarpıyor.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgeye gönderilen Türk askerlerinin geri çekilmesi de söz konusu değil.

Bu arada Birlemiş Milletler de Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkesin derhal başlamasını, kalıcı olmasını ve Suriye'nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayarak, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri hedef aldı05 Mart 2020 Perşembe 10:19
  • Ruhani'nin koronavirüs açıklaması korkuttu: Neredeyse bütün şehirlere yayıldı04 Mart 2020 Çarşamba 22:11
  • İran'da cuma namazları iptal edildi04 Mart 2020 Çarşamba 19:42
  • Koronavirüs (Covid-19): İran'da 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı04 Mart 2020 Çarşamba 18:54
  • Esad'dan Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala açıklama: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur04 Mart 2020 Çarşamba 18:47
  • Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor04 Mart 2020 Çarşamba 14:03
  • Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor04 Mart 2020 Çarşamba 12:16
  • Merkel'den Suriye'de güvenli bölge önerisi04 Mart 2020 Çarşamba 10:35
  • Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı03 Mart 2020 Salı 19:43
  • İsrail'de üçüncü seçim: Sağ partilerin 'zaferi'; Netanyahu önde götürüyor03 Mart 2020 Salı 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti