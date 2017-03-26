İdlib’de hapishaneye saldırı: En az 16 ölü

İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Rusya tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü kaydetti. Yapılan açıklamada, gece yarısı düzenlenen bombardımanın hedefi olan hapishanede hayatını kaybedenler arasında mahkûmların ve gardiyanların bulunduğu belirtildi. Muhaliflere yakın olarak bilinen Gözlemevi, bazı kurbanların da bombardımandan kaçmaya çalışırken vurularak hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib, aralarında adını Şam'ı Fetih Cephesi olarak değiştiren, El Kaide bağlantılı Suriyeeski Nusra Cephesi'nin de olduğu muhalif gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Gözlemevi: Saldırıyı Rusya düzenlemiş olabilir

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi‘nin, İdlib'teki aktivistlerin verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında, hapishane saldırısını düzenleyen jetlerin tipi ve kullanılan mühimmatın cinsi nedeniyle Rus jetleri tarafından düzenlendiği sonucuna vardıkları belirtildi.

Rusya 2015'in Eylül ayından bu yana Suriye'de hükümet güçlerine askeri destek veriyor.

Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları düzenleyenler arasında Suriye hükümet güçleri ve Rusya'nın yanı sıra ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş jetleri de bulunuyor.