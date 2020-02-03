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İdlib’de hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının altıya yükseldiğini bildirdi.
İdlib’de hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi

TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere bugün Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralanmıştı.

Bakanlığın bugün öğleden sonra yayınladığı açıklamasında, yaralanan bir asker ile sivil personelin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meydana gelen olayda şehit sayımız altı yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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