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İdlib'de muhalifler 3 hafta önce çekildikleri Serakib ilçesini geri aldı

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İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, üç hafta önce kontrolünü kaybettiği stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı.
İdlib'de muhalifler 3 hafta önce çekildikleri Serakib ilçesini geri aldı

İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, üç hafta önce kontrolünü kaybettiği stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı.

İlçe, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

Çarşamba akşamı geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan muhalifler, ilerleyen saatlerde Şam güçlerinin hatlarını aşmayı başardı. Kentin dış mahallelerine giren muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi.

M4 karayolu, Lazkiye’nin Halep ve Hama’yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor.

İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının hava taarruzu ile destek verdiği Suriye ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi.

Rusya ve Suriye, Astana ve Soçi mutabakatına uymadı

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib, 4-5 Mayıs 2017'de imzalanan Astana Antlaşmasına göre "gerginliği azaltma bölgesi" sınırlarında yer almasına rağmen Rusya destekli Suriye Ordusu'nun yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Şam güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

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