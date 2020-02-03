İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında çatışma: 4 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin hayatını kaybettiği, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, 'bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen' Suriye Ordusu tarafından topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İDLİB AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 4 askerin çatışma sonucu yaşamını yitirmesi ardından Twitter hesabından açıklama yaptı..

Kalın, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, şu ifadeleri kullandı: “İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Şehitlerin kanının yerde kalmayacak” dedi.