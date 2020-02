İdlib’de Suriye Rejimiyle Sıcak Çatışma Sürüyor

Türkiye ile Şam rejimi, bugün itibariyle Suriye topraklarında resmen sıcak çatışma yaşıyor. Türkiye ile Suriye Ordusu arasında, ilk kez 16 Haziran 2019’da İdlib’de 9 numaralı gözlem noktasına havan topu saldırısı yapılmış,

Milli Savunma Bakanlığı saldırının “kasıtlı” olduğu değerlendirmesiyapmış bu nedenle karşılıklı ateş açılmıştı. Bugünse o gün karşılıklı top ateşi yapılmasıyla sınırlı kalmış çatışma durumu, sıcak çatışmaya ve can kayıpları yaşanması sürecine dönüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sabah yaptığı ilk açıklamayla çatışmada 4 can kaybı olduğu belirtilmişti. Ancak Türkiye’nin can kaybında artış yaşandı ve saat 13.58 itibariyle 2 can kaybı daha olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ikinci açıklamada, “İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir” bilgisi verildi. Açıklamada, “Halihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde yer almasına karşın İdlib’deki çatışma nedeniyle Türkiye’de kaldığı açıklandı. Akar, Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki değerlendirme toplantısı ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Akar ve TSK’nın komuta kademesi, Hatay’da İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın eşliğinde İdlib’teki durumu yakından takip etmek üzere sınır birliklerine hareket etti.

Rusya: Türkiye’nin İdlib’teki hareketlerinden bilgi sahibi değiliz

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı’nca Tass Haber Ajansı’na İdlib’teki duruma ilişkin açıklama yapıldığı kamuoyuna yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu açıklamasında, Türkiye’nin bölgeye takviye amaçlı gönderdiği birlikler konusunda “Rusya’ya bilgi verilmediği” ve “hali hazırda Türkiye’nin İdlib’de bölgeden hava destekli operasyonu olmadığı” iddiaları dikkat çekti.

Sputnik Türkçe’nin ilgili haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket etti ve Suriye hükümet güçleri tarafından Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” denildi. Dolayısıyla Rusya, TSK’nın söz konusu bölgede terör unsurları zannedilerek vurulduğu yönünde bir açıklama yapmış oldu.

Açıklamada, ayrıca “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türkiye Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi” ifadeleri göze çarptı. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, bugün sabahki ilk açıklamasında İdlib’de Suriye Ordusu’nun F-16 askeri uçakları eşliğinde vurulduğunu ifade etmişti.

Bu arada Kremlin Sözcüsü, Dmitriy Peskov ise, “Terör örgütlerinin bu bölgede devam eden hareketliliği nedeniyle endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya ve Türkiye orduları, İdlib’deki durum konusunda sürekli iletişim halinde” açıklaması yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan’ın İdlib’deki son gelişmeleri henüz konuşmadığını kaydederek, “Ancak liderlerin bunu gerekli görmesi halinde, görüşmenin en kısa sürede ayarlanabileceğine dair hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandı.

AKP’li Çelik: Rusya’ya bilgi verilmediği doğru değil

Rusya tarafınca Türkiye’nin bölgedeki askeri hareketlerini adeta yalanlayan nitelikteki açıklamasına Ankara’dan henüz resmi tepki gelmedi.

Ancak AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin İdlib’e gönderdiği askeri takviye güce ilişkin kendilerine bilgi verilmediği yönündeki açıklamasını reddetti. Çelik, Twitter aracılığıyla “Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır” dedi.

İyi Parti: TBMM olağanüstü toplanmalı

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’te TSK’nın can kayıpları dolayısıyla Twitter aracılığıyla başsağlığı mesajını paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Suriye topraklarında, İdlib’te TSK’nın hedef alınmasıyla ilgili TBMM’nin acilen olağanüstü olarak toplanması gerektiği çağrısında bulundu. Akşener, Twitter aracılığıyla yaptığı yazılı çağrısında, “Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı.

Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır.

Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, TBMM mutlaka görevinin başında olmalıdır. Bu nedenle; kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum. Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir. Suriye’de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere; Büyük Millet Meclisimizi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, İktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum” dedi.