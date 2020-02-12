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İdlib’e doğru ilerleyen Türk askeri konvoyu görüntülendi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türk askeri araçlarının yer aldığı konvoyun İdlib'e girereken havadan çekilen videosunu yayınladı.
İdlib’e doğru ilerleyen Türk askeri konvoyu görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’e doğru ilerleyen, Türk askeri araçlarının bulunduğu konvoyun havadan çekilen videosunu yayınladı.

Bakanlığın yayınladığı, insansız hava aracından (İHA) çekilmiş olan görüntülerde yolda İdlib’e doğru ilerleyen onun üzerinde askeri aracın yer aldığı konvoy görülüyor.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırından militanlara yapılan silah ve mühimmat sevkiyatlarının, ayrıca Türk askeri konvoylarının İdlib'deki durumu önemli ölçüde zorlaştırdığına dikkat çekmişti.

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