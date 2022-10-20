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İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!

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Uzmanlar uyarıyor! Aman dikkat! İdrar rengindeki değişiklik hastalık habercisi olabilir! İşte sebebi!
İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!

İdrar testi birçok hastalığın teşhisinde uzmanların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Bunun en temel sebebi hastalıkların idrarda belli olmasıdır. İdrar renginde ya da kokusunda herhangi bir değişiklik varsa aman dikkat! Hastalık habercisi olabilir! Merak edilenlerin yanıtını içeriğimizden okuyabilirsiniz. 

İdrarınız su rengindeyse... 

Vücudun sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin kontrolü idrar tahlilinden yapılmaktadır. İdrar renginde olan değişiklikler bazı hastalıkların habercisi olabilir.Sağlıklı idrar rengi sarı renkte olanıdır. Su renginde olan idrar çok su tüketildiğine işaret ederken koyu renkte olan ise az su tüketildiğini göstermektedir. 

İdrarda kan neden olur? 

İdrarda kan bulunmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; besin atıkları nedeniyle idrar yollarında taş ya da kum oluşumu, sağlıksı beslenme sonucu idrar yollarındaki virüs oranın artması, böbreklerin sıvı oranının düşmesi, kalıtımsal hastalıkların neden olduğu deformasyonlar, dengesiz ve ağır egzersiz sonrası mesanenin zorlanması, bazı ilaçların yan etkileriidrarda kanamaya neden olan durumlardandır. 

Mesane kanseri 

İdrarda eğer pıhtılı kan varsa kanser hastalığının habercisi olabilir. Mutlaka doktora başvurmanız gerekir. Asla ihmal edilmemesi gereken bir konu olan mesane kanseri en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. 

Sistit 

Genellikle kadınlarda görülen sürekli olarak idrar çıkma isteği durumu şiddetli ağrılar ve sancılarla kendini göstermektedir. İdrar yaparken titreme ve yanmaya daneden olabilir. Antibiyotik ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. 

Taş hastalığı 

İdrarda kanamaya yol açan rahatsızlıklardan biri de taş hastalığıdır. Böbreklerde meydana gelen taşlar, idrar kanallarında kanamaya yol açabilir. Taş hastalığı, bulantı ve kusmanın yanı sıra karın ağrısı ile kendini göstermektedir. 

İdrar renginde hangi hastalıklar belli olur? 

Gün içerisinde tüketilen besinler idrarın rengini belirlemektedir. Özellikle bazı besinler örneğin böğürtlen ya da kırmızı pancar idrarın pembe ya da kırmızı olmasına neden olabilmektedir. 

Su renginde olan yani renksiz olan idrarlar genellikle polidipsi rahatsızlığının göstergesidir. Hastalar susuz kalma korkusuyla günde 20 litreden fazla su içebilirler. Bunun yanı sıra şekersiz şeker hastalığı denilen hastalıkta da idrar rengi su gibidir. 

İdrardan sürekli kan gelmesi, prostat ve mesane gibi tümörlerin habercisi olabilir.

İdrarınız eğer aşırı koyu sarıysa ozaman dikkat! Böbreklerinizde taş ya da kum olabileceğinin göstergesi! 

Yeşil renk idrar psodomonans bakterisinin neden olduğu enfeksiyon hastalığının belirtisidir. Böbrek iltihaplanmalarının en yaygın belirtisi bulanık kırmızı renkteki idrardır.

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