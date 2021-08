İdrar Yolu Enfeksiyonunu Önlemek Mümkün müdür?

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonu, cinsiyet fark etmeksizin her yaş grubunda görülebiliyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülebilen idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için uzmanlar, ortak tuvaletlerde klozet örtüsü kullanılmasını, havuza girmeden önce ve sonrasında duş alınmasını tavsiye ediyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, idrar yolu enfeksiyonlarına ilişkin bilgi verdi.

İdrar yolu enfeksiyonu herkeste görülebilir

Özellikle yaz aylarında ve kız çocuklarında görüldüğü belirtilen idrar yolu enfeksiyonunun aslında mevsim gözetmediğini kaydeden Dr. Songül Özer, “İdrar yolu enfeksiyonu cinsiyet fark etmeden her iki cinste ve yaş grubunda görülebilir. Böbrekten mesaneye kadar olan bölüm yani “üreter” ve idrarın mesaneden dışarıya doğru yol aldığı bölüm yani “üretra” olmak üzere idrar yolu, iki kısma ayrılır. Bu kısımda oluşan enfeksiyonlar, “üriner sistem enfeksiyonları” ya da “idrar yolu enfeksiyonları” başlığı altında incelenir.” dedi.

Erkeklerde daha az görülüyor

İdrar yolu enfeksiyonuna sebep olan faktörlere değinen Dr. Songül Özer, “Bazı faktörler idrar yolu enfeksiyonunun oluşmasında ve gelişmesinde belirgin rol oynar. Her hastalıkta olduğu gibi kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması, her türlü mikroorganizmayla savaşmayı zorlaştırdığı gibi idrar yolu enfeksiyonuyla mücadeleyi de zorlaştırıyor. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu daha az görülür. Bunun nedeni tamamen anatomiktir. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun hem vajinadan, hem de rektumdan bulaşması sık görülür. Bebeklikten, erişkin yaşa kadar her dönemde görülmesi muhtemeldir. Kişinin şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığının olması, böbrek yetmezliğinin olması ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyor olması bu hastalığa sebebiyet verebilir.” diye konuştu.

Hatalı sonda takımı enfeksiyona zemin hazırlar

Kişinin idrarını yapamadığı durumlarda idrarın dışarıya çıkabilmesi için idrar sondası takıldığını belirten Dr. Songül Özer, “Sondanın takılı olduğu hastada bakım iyi değilse, bu durum idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar. Ayrıca idrarını tutamayan kişilerin bez kullanması ya da bebekler için kullanılan bezler de mikroorganizmaların yayılmasını ve idrar yolu enfeksiyonunun oluşumunu sağlayabilir ve hastalığın oluşma ihtimalini arttırabilir.” diye konuştu.

İdrar yolu enfeksiyonunun yaz aylarında daha sık görülmesinin nedenlerine de değinen Dr. Songül Özer, “Yapılan seyahatlerde kullanılan umumi tuvaletler, örneğin benzin istasyonlarında kullanılan tuvaletler ya da özellikle yaz aylarında havuza ve denize girmek gibi faaliyetler idrar yolu enfeksiyonunun oluşumunu sağlar.” uyarısında bulundu.

Bu önlemlere kulak verin!

Enfeksiyonun oluşumunu önlemenin alınacak bazı tedbirlerle mümkün olabileceğini belirten Dr. Songül Özer, önerilerini şöyle sıraladı:

“Umumi tuvaletlerde klozetlerin üzerine tek kullanımlık örtülerden örtmek, tuvalet kağıdı koyup oturmak ya da klozete temas etmeden tuvaleti kullanmak hastalığın önüne geçmek için alınabilecek önlemler arasında yer almalıdır.

Havuz bakımı çok önemli

Havuzda bir başkasının idrarından ya da açık yarasından dolayı su aracılığıyla bulaşan idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için de alınabilecek önlemler mevcuttur. Bulunduğunuz tesisin havuzunun temiz olması gerekir. Tesisin işletmesinden sorumlu kişinin belirli aralıklarla havuzun bakımıyla sık sık ilgilenmesi ve özellikle klorlanmasını sağlaması gerekir. Klor çok iyi bir antiseptik dezenfektandır.

Havuz öncesi ve sonrası duş alınmalı

Düzenli kontrolü yapıldığı bilinen, çok kalabalık olmayan, gözle görülür kirliliğin olmadığı, temizliğin sık sık yapıldığı havuzlara girilmelidir. Kişinin havuza girmeden önce ve girdikten sonra mutlaka duş alması idrar yolu enfeksiyonunun oluşumunu büyük ölçüde önlemektedir.”