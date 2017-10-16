İdris: "Artık yeter. Lağım ve Koku, Mağusa Halkını İsyan Noktasına Getirdi"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, yapılan tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa'daki Gülseren göletine lağım suyu akmaya devam ettiğini belirtti.

Borudan akan lağım suyunun bölgede bir su havzası oluşturduğunu, hem insan sağlığı, hem de çevre açısından ciddi bir tehdit oluşturan bu durumun, ayrıca dayanması güç bir kokuya da neden olduğunu belirten İdris, "Artık yeter, lağım ve yaydığı koku Mağusa halkını, özellikle de Gülseren göleti etrafında ikamet eden vatandaşları haklı olarak isyan noktasına getirdi. Vatandaşı bu şekilde sağlıksız bir ortamda yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır" dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile MYK üyeleri Ercan Hoşkara, Erkut Yılmabaşar ve PM üyesi Erdoğan Bekiroğlu'ndan oluşan bir heyet Gülseren Göleti bölgesine ziyaret gerçekleştirerek, oluşan kirliliği yerinde gözlemledi, bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

"Manzara dehşet verici"

Mağusa kanalizasyon sistemine bağlı olarak gölete bağlantısı bulunan borudan akan suyun bölgede biriktiğini ve dayanılmaz bir kokunun hakim olduğunu belirten İdris, bu dehşet verici manzara karşısında bölge insanının öfkelenmesinin ve isyan noktasına gelmesinin son derece haklı olduğunu vurguladı. Sağlıksız koşulların yanı sıra, yetkili kişi ve kurumların sorun karşısındaki duyarsızlığının da vatandaşlarda ciddi anlamda tepkiye neden olduğunu belirten İdris, "Vatandaş yetkililerinin duyarsızlığından dolayı öfkeli, oluşan sağlıksız ortamdan dolayı da ciddi şekilde endişeli" ifadelerini kullandı.

"Toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit"

Mağusa kanalizasyon sisteminin, fazla yükleme olduğu durumlarda, lağım suları gölete akıtılacak şekilde düzenlendiğini, ancak yalnızca olağanüstü durumlarda geçici olarak kullanılması gereken bu taşma kanalının maalesef sık sık taşarak bölgede atık bir su havzası oluşturduğunu belirten İdris, bu durumun da kötü kokuyla beraber, toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

"Defalarca kez uyardık, öneri sunduk"

Mağusa Kanalizasyon sistemi konusunda uzunca bir süredir uyarı yaptıklarını, geçtiğimiz yıl paneller düzenleyerek uzman görüşleri doğrultusunda öneriler hazırlayarak yetkili makamlara sunduklarını, ayrıca sorunlu bölgelerde eylemler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anımsatan İdris, tüm bunlara rağmen sorunun artarak sürdüğünü, yetkililerin sorumsuzluğunun faturasını ise halkın ödediğini kaydetti.

TDP olarak, kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Mağusa Çevre Dairesine yazı göndererek, Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesindeki (DAÜ Sabancı yurdu karşısı) pompa istasyonundan kaynaklanan atık sular konusunda ilgili makamların uyarılması ve gerekli tahlillerin yapılmasını istediklerini, ancak o dönemde Mağusa Belediye Başkanı'nın 'lağım' değil, 'yağmur' suyu olduğunu iddia ettiğini, ancak Çevre Dairesi’nden taraflarına gönderilen cevap yazısında, yapmış oldukları tespitin doğru olduğuna dikkat çekilerek, gerekli müdahalenin yapıldığının belirtildiğini anımsatan İdris, şimdilerde de Gülseren Göleti’nde yaşanan benzer sorun karşısında Belediye Başkanı'nın benzer bir tutum içine girdiğini kaydetti.

Parti olarak kendilerinin bölgede numune alıp tahlil yaptırmak istediklerini ancak sonuçların resmi olarak kendilerine verilemeyeceğinin belirtildiğini kaydeden İdris şunları kaydetti: "İlgili kurumların en erken zamanda gerekli tahlilleri yaparak, sonuçları açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu, topluma karşı hem görevleri, hem de borçlarıdır. Halkı bu şekilde sağlıksız bir çevrede yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. İlgili makamları bir kez daha görevini yapmaya davet ederiz."