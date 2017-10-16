 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.287
  • Altın 152,548
  • Dolar 3,6396
  • Euro 4,2954
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

İdris: "Artık yeter. Lağım ve Koku, Mağusa Halkını İsyan Noktasına Getirdi"

» »
İdris: "Artık yeter. Lağım ve Koku, Mağusa Halkını İsyan Noktasına Getirdi"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, yapılan tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa'daki Gülseren göletine lağım suyu akmaya devam ettiğini belirtti.

Borudan akan lağım suyunun bölgede bir su havzası oluşturduğunu, hem insan sağlığı, hem de çevre açısından ciddi bir tehdit oluşturan bu durumun, ayrıca dayanması güç bir kokuya da neden olduğunu belirten İdris, "Artık yeter, lağım ve yaydığı koku Mağusa halkını, özellikle de Gülseren göleti etrafında ikamet eden vatandaşları haklı olarak isyan noktasına getirdi. Vatandaşı bu şekilde sağlıksız bir ortamda yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır" dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile MYK üyeleri Ercan Hoşkara, Erkut Yılmabaşar ve PM üyesi Erdoğan Bekiroğlu'ndan oluşan bir heyet Gülseren Göleti bölgesine ziyaret gerçekleştirerek, oluşan kirliliği yerinde gözlemledi, bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

magusa-gulseren-goleti-lagim-3..jpeg"Manzara dehşet verici"

Mağusa kanalizasyon sistemine bağlı olarak gölete bağlantısı bulunan borudan akan suyun bölgede biriktiğini ve dayanılmaz bir kokunun hakim olduğunu belirten İdris, bu dehşet verici manzara karşısında bölge insanının öfkelenmesinin ve isyan noktasına gelmesinin son derece haklı olduğunu vurguladı. Sağlıksız koşulların yanı sıra, yetkili kişi ve kurumların sorun karşısındaki duyarsızlığının da vatandaşlarda ciddi anlamda tepkiye neden olduğunu belirten İdris, "Vatandaş yetkililerinin duyarsızlığından dolayı öfkeli, oluşan sağlıksız ortamdan dolayı da ciddi şekilde endişeli" ifadelerini kullandı.

"Toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit"

Mağusa kanalizasyon sisteminin, fazla yükleme olduğu durumlarda, lağım suları gölete akıtılacak şekilde düzenlendiğini, ancak yalnızca olağanüstü durumlarda geçici olarak kullanılması gereken bu taşma kanalının maalesef sık sık taşarak bölgede atık bir su havzası oluşturduğunu belirten İdris, bu durumun da kötü kokuyla beraber, toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

magusa-gulseren-goleti-lagim.jpg

"Defalarca kez uyardık, öneri sunduk"

Mağusa Kanalizasyon sistemi konusunda uzunca bir süredir uyarı yaptıklarını, geçtiğimiz yıl paneller düzenleyerek uzman görüşleri doğrultusunda öneriler hazırlayarak yetkili makamlara sunduklarını, ayrıca sorunlu bölgelerde eylemler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anımsatan İdris, tüm bunlara rağmen sorunun artarak sürdüğünü, yetkililerin sorumsuzluğunun faturasını ise halkın ödediğini kaydetti.

TDP olarak, kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Mağusa Çevre Dairesine yazı göndererek, Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesindeki (DAÜ Sabancı yurdu karşısı) pompa istasyonundan kaynaklanan atık sular konusunda ilgili makamların uyarılması ve gerekli tahlillerin yapılmasını istediklerini, ancak o dönemde Mağusa Belediye Başkanı'nın 'lağım' değil, 'yağmur' suyu olduğunu iddia ettiğini, ancak Çevre Dairesi’nden taraflarına gönderilen cevap yazısında, yapmış oldukları tespitin doğru olduğuna dikkat çekilerek, gerekli müdahalenin yapıldığının belirtildiğini anımsatan İdris,  şimdilerde de Gülseren Göleti’nde yaşanan benzer sorun karşısında Belediye Başkanı'nın benzer bir tutum içine girdiğini kaydetti.

Parti olarak kendilerinin bölgede numune alıp tahlil yaptırmak istediklerini ancak sonuçların resmi olarak kendilerine verilemeyeceğinin belirtildiğini kaydeden İdris şunları kaydetti: "İlgili kurumların en erken zamanda gerekli tahlilleri yaparak, sonuçları açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu, topluma karşı hem görevleri, hem de borçlarıdır. Halkı bu şekilde sağlıksız bir çevrede yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. İlgili makamları bir kez daha görevini yapmaya davet ederiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa'da hırsızlık10 Ekim 2017 Salı 13:29
  • TDP'li Gençlerden "Geri Dönüşüm" malzemeleri kullanılan çevre dostu örgüt binası açıldı09 Ekim 2017 Pazartesi 14:08
  • Gazimağusa'da kadın cinayeti! Halime hemşireyi katletti!05 Ekim 2017 Perşembe 23:57
  • DAÜ'ye siyasi müdahale yine başladı!28 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Mağusa'da mağazadan şort çaldı tutuklandı28 Eylül 2017 Perşembe 14:48
  • Mağusa'da gölete insan dışkısı mı döküyorlar?26 Eylül 2017 Salı 20:02
  • 74 Yaşında ama evinden 350 adet cinsel gücü artırıcı hap ile...26 Eylül 2017 Salı 11:43
  • Gazimağusa'da kayıp şahıslar25 Eylül 2017 Pazartesi 15:19
  • Mağusa'da hırsızlık, gece eve girip cep telefonlarını çaldılar25 Eylül 2017 Pazartesi 15:17
  • Bakır kazan çaldılar24 Eylül 2017 Pazar 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti