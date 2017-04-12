İdris: “Biz diğerlerine asla benzemedik, benzemeyeceğiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gönyeli Örgütü kuruldu. Örgüt Başkanlığına Kemal Aykutlu getirildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Gönyeli’de de örgüt oluşturdu ve TDP Gönyeli Örgüt kongresi gerçekleştirildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Milletvekili Zeki Çeler, bazı MYK üyeleri ile bölgedeki üye ve sempatizanların katıldığı kongrede, TDP Gönyeli Örgüt Başkanlığına Kemal Aykutlu getirildi.

Örgüt yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Erk, Şerife Damdelen, Tezan Dereli, Caner Gönyeli, Mustafa Karadayı, Selçuk Karayaprak.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Mart 1976’da yola çıkan yoldaşlarının bir gelenek bıraktıklarını, kendilerine düşen görevin de o geleneği geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Özyiğit, 41 yıllık sosyal demokrat düşünceyi her alanda çok daha kökleşmiş bir hale getirerek güçlü şekilde Meclise, iktidara taşımak ve ülkenin geleceğini şekillendirmek hedefinde olduklarını kaydetti.

Özyiğit, bu uğurda çok ciddi adımlar attıklarını, ülke genelinde çok sağlam ve bilinçli bir örgüt oluşturma yolunda önemli mesafeler aldıklarını söyleyerek, Gönyeli Örgütü’nün de bunun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar sonra Gönyeli’de örgüt kurduklarını, bunun çok önemli olduğunu belirten Özyiğit, “TDP, toplumdan aldığı destekle yoluna yürümektedir. Kısa dönemde 9 ayrı bölgede örgüt kurduk. Var olan örgütlerimizi de yeni katılımlarla güçlendirmekteyiz. Örgütlerin kurulması için toplumdan gelen talep, bizleri hem memnun etmekte, hem de doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” dedi.

Konuşmasında müzakere süreci ve gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda da bulunan Özyiğit, ülkede yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

“TDP olarak, eşitlikten, adaletten yoksun, partizanlığa ve adam kayırmacılığa dayalı çarpık düzeni değiştirmekte kararlıyız. ‘Böyle gelmiş, böyle gider’ mantığından kurtularak, yapanın yanına kar kalmayacak bir sistemi mutlaka kuracağız” diyen Özyiğit, temiz, dürüst ve nitelikli kadroları ile TDP'nin bunu başarabileceğini söyledi.

“SONUÇ ALICI MÜZAKERELERE ODAKLANILMALI”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Kıbrıs müzakere sürecinin 2 aylık aranın ardından yeniden başladığına, önlerindeki birkaç ayın da sürecin geleceğinin belirleyicisi olacağına dikkat çekti. Kıbrıs konusunda artık konuşulmamış konunun kalmadığını belirten Özyiğit, gelinen aşamada tarafların artık tüm motivasyonları ile samimi ve sonuç alıcı bir şekilde müzakerelere odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

“Kıbrıslıların en temel ihtiyaçlarından birinin adil ve kalıcı bir çözüm olduğunu” söyleyen Özyiğit, ne Türkiye'deki referandum ve sonuçlarının, ne de Güney'deki seçimlerin Kıbrıs sorununun çözümünün önüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

ASIM İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de konuşmasında, örgütlenme yolunda çok ciddi mesafeler kat ettiklerini, son dönemde birçok bölgede kurdukları örgütlere Gönyeli Örgütünü de eklediklerini kaydetti.

Önemli bir bölge olarak gördükleri Gönyeli'de bir süreden beridir yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini, çok nitelikli kişilerin katılımıyla çok güçlü bir örgüt kurduklarını belirten İdris, “Bugün Gönyeli'de siyasi dengelerin değişmesi adına önemli bir gündür. Artık Gönyeli'de siyasi dengeler değişecek” dedi.

TDP'nin her anlamda kendini geleceğe hazırladığını, topluma verdikleri temiz siyaset sözünü önce partide uyguladıklarını belirten İdris, “Biz diğerlerine asla benzemedik, benzemeyeceğiz. Her alanda çok güçlü bir yapıyla yolumuza yürüyeceğiz ve yeni bir geleceği temiz siyasetle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TDP'nin birilerinin hayal ettiği gibi gerilemediğini, tam tersine yeni katılımlar ve yeni örgütlerle birlikte her geçen gün güçlendiğini söyleyen İdris, son dönemde yapılan tüm kamuoyu yoklamalarının da bunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

KEMAL AYKUTLU

TDP Gönyeli Örgüt Başkanlığına seçilen Kemal Aykutlu da konuşmasında, kendisini bu göreve layık gören, destek olan herkese teşekkür etti.

Gönyelilerin birbirine dayanışarak, birlikte mücadele ettiklerine dikkat çeken Aykutlu, ekibi ile birlikte canla başla çalışacaklarını, özelde Gönyeli halkı, genelde ise tüm toplumun refahı ve geleceği için uğraş vereceklerini belirtti.

Aykutlu, TDP'yi kısa sürede Gönyeli'de çok daha örgütlü, çok daha güçlü bir duruma getireceklerine de inanç belirtti.