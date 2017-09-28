TDP Genel Sekreteri Asım İdris: Bu inada ve yağcılığa değdi mi?
İşte o açıklama;
Türkiye'de yaklaşım değişmezse bizim hükümet bir hatadan dönüp bu kış saatleri geri alacak.!!!!
Peki giden canları kim geri alacak.
Değdi mi yani bu inada ve yağcılığa?
TDP Genel Sekreteri Asım İdris: Bu inada ve yağcılığa değdi mi?
İşte o açıklama;
Türkiye'de yaklaşım değişmezse bizim hükümet bir hatadan dönüp bu kış saatleri geri alacak.!!!!
Peki giden canları kim geri alacak.
Değdi mi yani bu inada ve yağcılığa?
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