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İdris: "Çözüm dışındaki yollar çıkmaz sokak"

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İdris: "Çözüm dışındaki yollar çıkmaz sokak"
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, adil ve kalıcı federal çözümün tüm Kıbrıslıların yararına olacağını belirterek, "Çözüm odaklı siyasete devam etmek zorundayız. Bunun dışındaki yollar çıkmaz sokak" dedi.

Uluslararası hukuk dışında bırakılan Kıbrıslı Türklerin yıllarca çeşitli alanlarda ciddi mağduriyet yaşadıklarını, günümüzde de halen bunun sıkıntı ve zorluklarının çekildiğini belirten İdris, Kıbrıslı Türklerin mutlaka uluslararası hukuk içerisine girmesi gerektiğini, bunun tek yolunun da Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak olduğunu vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Asım İdris özel bir TV'de programa konuk olarak, başta Kıbrıs konusu olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yarın Cenevre'de başlayacak Kıbrıs Konferansının önemine dikkat çeken İdris, 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme ulaşmak için ciddi bir zemin olduğunu, tarafların tümünün gerekli cesaret ve kararlılığı göstermeleri halinde de çözüme ulaşılmaması için bir neden olmadığını kaydetti.

İdris, “Arzumuz sürecin olumlu ilerlemesi ve Kıbrıs sorununun artık tarihe karışmasıdır. Belirsizliğin sona ereceği, Kıbrıs Türkü'nün de uluslararası hukukla birlikte, toplumsal anlamda Avrupa'nın bir parçası olacağı bir düzende yaşamasını sağlayacak çözümün bulunması son derece hayatidir" dedi.

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Şu anda tek motivasyonlarının çözüm olduğunu, çözüm dışındaki yolları ise çıkmaz sokak olarak gördüklerini belirten İdris, "Bizler, uluslararası hukukun içerisine başka türlü giremeyeceğimizi düşünüyoruz. Ancak bu süre içerisinde mutlaka kendi yapımızı düzenleyip daha demokratik, daha özgür, daha refah, daha çalışır bir yapıya getirme zorunluluğumuz var. Bu zaten kendi toplumumuz için yapmamız gereken bir durum" dedi. TDP olarak bunu bir zorunluluk olarak gördüklerini söyleyen İdris, "Görüşmeler olumlu da olsa, olumsuz da olsa yine yapmamız gereken bir şey olarak görüyoruz. Bunu o gün başlatacağımız bir seferberlik olarak görmüyoruz. Çünkü biz bu adada, bu coğrafyada yaşıyoruz ve yaşadığımız coğrafyada halkın en iyi şekilde yönetilmeyi hakettiğine inanıyoruz. Bunun için illa ki çözümü beklemek gibi bir düşüncemiz de yok” diye konuştu.

"YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR DÜZEN "

Bir soru üzerine hükümetin icraatlarını da değerlendiren İdris, ülke kaynaklarının ve değerlerinin eşe, dosta, partiliye etik dışı bir şekilde dağıtıldığı, eşitlikten ve adaletten yoksun çarpık yapıyı kökten değiştirme zamanının çoktan geldiğini vurguladı.

Ülkede temiz, dürüst, hesap verebilir adil bir düzenin en temel ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan İdris, "Kirli siyaset ve yapının her alanına sirayet eden çürümüşlük, ancak temiz siyasetle yok olur. Bunun adresi de, bu olgulardan her ne şart olursa olsun asla vazgeçmeyen, sıfır tolerans gösteren kişilerin oluşturduğu TDP'dir" dedi.

Konuşmasında TDP olarak geçtiğimiz hafta Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başsavcılığa rüşvet iddialarının araştırılması için şikayet dilekçesi sunduklarını da anımsatan İdris, ülkede yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirildiği bir düzen kurmakta kararlı olduklarını söyledi.

“HİÇBİR ŞEY RASTLANTI DEĞİLDİR”

Bir soru üzerine belediyelerle ilgili anket sonuçlarını da değerlendiren İdris, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibine yönelik çıkan olumlu sonuçları, yapılan özverili çalışmaların, ileri doğru atılan adımların ve umut veren yönetim anlayışının göstergesi olarak yorumladı.

Hiçbir şeyin rastlantı olmadığını belirten İdris, kaosa sürüklenen, yollarında çöp yığınları oluşan, maaşların ödenmediği, yatırımların yapılamadığı, iş insanlarının iş yapmaktan kaçındığı kaos ortamından, planlı ve başarılı bir yönetim anlayışı ile birlikte geminin şu an yüzer duruma geldiğine dikkat çekti ve "Halkımız da bu şartlara göre gerçekçi bir değerlendirme yapmıştır" dedi.

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