İdris: Çözüm yönünde gelinen en ileri nokta

TDP Genel Sekreteri Asım İdris Cenevre'de bugün başlayan Uluslararası konferansı değerlendirdi. İşte o açıklama;

Dün akşam Cenevre’de çözüm yönünde büyük bir adım atılmıştır. Bu adım tartışmasız Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin başarısıdır. Ancak bu çözüm ve referandumun garantilendiği anlamına gelmiyor. Herkes temkinli şekilde sürece katkı koymaya devam etmelidir. Süreç öngörüldüğü gibi ilerliyor. Bu gün gerçekleşecek konferans cözüm yönünde gelinen en ileri noktadır. Bu konunun burada bitmesi beklenmemelidir. Fakat bu zirvde de biterse mütiş bir başarı olarak Kabul edilmelidir. Kesin olan şu ki bugün dünden daha umutluyuz ve bugün düne göre çözüme daha yakınız.

Bu ilerlemelerden kötü niyetli olarak rahatsız olacak olanlar ve süreci patlatamak isteyecek olanlar olacaktır, Ancak iyi niyetli olup kaygıları olan insanlarımız da olacaktır. İkisi arasındaki farkı görebilmemiz ve anlayabilmemiz gerekmektedir. Kaygılı, endişeli insanlarımızı anlayışla dinlemeli ve bu kaygı ve endişeleri giderebilmeyi başarabilmeliyiz. İlerleyen sürece, bu şekilde daha olumlu katkı sağlayabiliriz.