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İdris: Esas sorun eğitimin sadece okullar açılırken konuşulması

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İdris: Esas sorun eğitimin sadece okullar açılırken konuşulması
TDP Genel Sekreteri İdris, eğitim konusunda esas sıkıntının, sadece okulların açılacağı zaman gündeme getirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, eğitim konusunun son dönemlerde bazı siyasiler için popülizm malzemesi halini aldığını ifade ederek, esas sorunun eğitimin sadece okullar açılırken gündeme gelmesi olduğuna işaret etti.

Herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitim hedefi ile çalıştıklarına vurgu yapan İdris, "sizlerden bu memlekette bir şeyler de 'olurmuş', bazı şeyler de 'başarılırmış'ı gerçekleştirebilmek için yetki istiyoruz" dedi.

TDP Genel Sekreteri İdris, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Eğitim popülizmden uzak ele alınmalıdır"

Esas sorun eğitimin sadece okullar açılırken konuşulmasındadır.

Bir çok siyasi ve birçok parti gündemden yararlanıp okulların açılmasına beş kala demeçler vermektedir.

Bu eğitimi düşünmekten çok popülist bir şekilde faydacı bir yaklaşımdır.

Eğitim bizim için bir yılda 12 ay boyunca gündemde kalması gereken bir konudur. Kişisel ve zümresel çıkarların üzerinde ele alınmalıdır.

İnanın şu anda okulların ve eğitim sistemimizin içinde olduğu durumdan çok üzüntü duymaktayım.

Herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitim hedefi ile çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaç için de sizlerden bu memlekette birşeyler de olurmuş, bazı şeyler de başarılırmışı gerçekleştirebilmek için yetki istiyoruz.

Eğitimi popülizimden uzak, çocuklarımız için yılın her günü gündemimizde tutarak çalışmak için sizlerden destek istiyoruz.

 

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