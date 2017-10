İdris: "Farklı kültürleri zenginlik olarak görüyoruz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, farklı kültürleri düşmanlık değil, bir zenginlik olarak gördüklerini belirterek, demokrasinin gelişmesi için farklı kültürlere ve dinlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, laikliğe ve demokrasiye inanan insanlar olan Alevilerin üzerlerine düşen vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine rağmen, bunun karşılığını devletten alamadıklarını belirten İdris, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Her kültürün kendine has özelliği ve güzelliği olduğunu söyleyen İdris, "TDP olarak halkların kardeşliğine inanırken, farklı kültürleri de zenginlik olarak görmekteyiz. Her rengi kucaklayarak birlikte mutlu bir ülke yaratacağız" dedi.

"CEMEVİ'NİN YILLARDIR BİTİRİLMEMESİNİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

KKTC Alevi Kültür Merkezi'nin geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bulunan Cemevi'nde düzenlediği Aşure Günü etkinliğine katılarak destek belirttiklerini kaydeden İdris, etkinlikte, tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan Kıbrıs'taki çok kültürlülüğün en güzel şekilde aktarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını, alevi gençlerin semah gösterilerini izlemenin ise başka bir güzellik olduğunu söyledi.

Bu güzellikleri yaşarken diğer yandan ise Cemevi'nin yıllardır verilen sözlere rağmen bitirilmemesinin burukluğunu yaşadıklarını kaydeden İdris, birçok alana kaynak bulan devletin Cemevi'ni yıllardır bitirmemesinin hiçbir mazereti olamayacağını ifade etti.

Çok kültürlü ortamda yaşaması nedeniyle her türlü dine ve mezhebe hoşgörü ile yaklaşan Kıbrıs Türkü'nün Atatürk’ün devrimlerine de sahip çıkmasının kültürel yapısından kaynaklandığını belirten İdris, "Kendine özgün yaşantısına, yaşam biçimine ve özgürlüklerine düşkün olan Kıbrıs Türkü, aynı zamanda başka kültürlere ve inanışlara da saygılı ve sıcak yaklaşmaktadır. İşte bu yüzden Alevilerle Kıbrıs Türkleri arasında samimi ve sıcak bir ilişki vardır. Alevi kardeşlerimize kendimizi yakın buluruz. Kıbrıs’ta kültürümüzün parçası olan Alevi kardeşlerimizle bir arada yaşamaktan mutluyuz" dedi.

Türkiye’de hak ettikleri hakları alamayan Alevilerin Kıbrıs Türk’ünün hoşgörüsüne rağmen, Kuzey Kıbrıs'ta da çeşitli mağduriyet yaşadıklarını belirten İdris, "Okullarda mecburi din dersleri ile imam hatiplerle, camilerle dayatılan Sunni İslam kültürü karşısında, verdikleri ses maalesef yeterince dikkate alınmıyor. Bu ses mutlaka yükseltilmeli ve yaşanan mağduriyetler giderilmelidir" dedi.

Çok köklü ve zengin bir kültüre sahip olan Alevi topluluğun ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kalkması için de çok daha fazla mücadele vereceklerini belirten İdris, çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamak adına üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris açıklamasında ayrıca, Kıbrıs'ta tüm kültür ve inanışların, tarihimizde ve kültürümüzde olduğu gibi, kardeşçe ve özgürce bir arada yaşayacağı bir ortamın yaratılması dileğinde bulundu.