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İdris: "Hükümete söyleyecek söz bulamıyorum"

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İdris: "Hükümete söyleyecek söz bulamıyorum"
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, eğitimde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

İşte o açıklama:

"İlk öğretim daire müdürü yok,
Genel orta öğretim daire müdürü yok,
Özel kalem müdürü yok,
Eğitimden sorumlu Bakan da yok!!!!!!!
Bu gün Girne'de okula gidemeyen çocukların aileleri 16:00'da eylem yapacak. Yeni okul isteyecekler. Eğitim hakkı için mücadeleye başlayacaklar.
Hükümete söyleyecek söz bulamıyorum."

 

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