İdris: "Hükümete söyleyecek söz bulamıyorum"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.
İşte o açıklama:
"İlk öğretim daire müdürü yok,
Genel orta öğretim daire müdürü yok,
Özel kalem müdürü yok,
Eğitimden sorumlu Bakan da yok!!!!!!!
Bu gün Girne'de okula gidemeyen çocukların aileleri 16:00'da eylem yapacak. Yeni okul isteyecekler. Eğitim hakkı için mücadeleye başlayacaklar.
Hükümete söyleyecek söz bulamıyorum."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.