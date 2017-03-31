İdris: "Hükümete ve Bakanlığa, vizyonumuzu inceleme tavsiyesinde bulunuyorum"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, partinin eğitimle ilgili vizyonunu açıklayarak, hükümet ve ilgili bakanlığa "incelemeleri tavsiyesinde" bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

TDP Genel Sekreteri Asım İdris kişisel sosyal medya hesabı hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, ülkemizin adeta kanayan yarası haline gelmiş olan “eğitime” değinerek, TDP’nin eğitim ile ilgili vizyonunun temelini “kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitimin” oluşturduğunu ifade etti.

İdris, açıklamasına devamla hükümet ve Eğitim Bakanlığı’na seslenerek, parti olarak oluşturdukları vizyonlarını incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

İdris açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Eğitim sürekli olarak gündemimize sorunlar veya eksikliklerle yansımaktadır. Eğitim alanındaki sorunlar, eksiklikler ve hatta çatışmaları çözmek için doğru vizyon ve doğru vizyonu gerçekleştirecek doğru yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Hükümete ve Bakanlığa yardımcı olmak adına, TDP olarak vizyonumuzu ve yaklaşımlarımızı inceleme tavsiyesinde bulunuyorum.

Açık ve Net Vizyonumuz: Herkes için, kaliteli, ücretsiz “tam gün eğitim”

1. TDP tüm alanlarda olduğu gibi eğitimin de planlı ve bütünlüklü olarak ele alınmasını savunur.

2. TDP’nin eğitimle ilgili politikalarının merkezinde her zaman ÖĞRENCİ vardır.

3. TDP eğitimdeki tüm paydaşlarla işbirliğini sağlayarak başarıya ulaşılacağını savunur.

4. TDP eğitimde birlikten ve eşitlikten yanadır.

5. TDP iktidarında eğitim öncelikli konuların başında gelecektir.