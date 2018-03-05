İdris: “Öğretmen varsa, TC’den getirilmemeli”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, eğitim alanında yaşanan sıkıntılar ve yeni Eğitim Bakanlığı olarak yapılacak olan plan ve gelişmelere değinirken, “Planlayarak çözeceğiz” sloganı ile ilerleyeceklerini ve birçok alanda planlamalar yaptıklarını

Haberal Kıbrıslı gazetesinde yer alan habere göre Kanal T’de yayınlanan ve Kartal Harman’ın hazırlayıp sunduğu “Kartal Harman’la Ayak Üstü 1 Saat” isimli programa konuk olan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, eğitim alanında yaşanan sıkıntılar ve yeni Eğitim Bakanlığı olarak yapılacak olan plan ve gelişmelere değinirken, “Planlayarak çözeceğiz” sloganı ile ilerleyeceklerini ve birçok alanda planlamalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Eğitim yeniden yapılandırılmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, eğitim alanında gıda, güvenlik ve temizlik alanında birçok sorunun olduğuna değinirken, eğitim sistemini daha önceden birçok kez araştırdığını, gerek yorumlarıyla, gerek katkılarıyla tanıdığını dile getirirken, bu sebeplerden dolayı eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bir diğer sorun olarak da okulun erken açılıp kapanması ve üniversite sistemindeki sorunları aktaran İdris, eğitim sisteminin karmaşık bir durumda olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, yaptığı gözlem sonucunda eğitim bünyesinde bulunan gerek müdür gerek hademenin yaşadığı sıkıntılar karşısında direkt olarak Bakan ile çözmeye başvurduklarını fakat bu durum karşısında Bakan ve Müsteşarın çalışma sisteminde zaman kaybından dolayı aksaklıkların oluştuğunu ifade etti. Eğitim mekanizmasının doğru çalışmadığını aktaran İdris, bu gibi sorunlarda gerekli birimlere başvurulduğu zaman sorunların halledilmesi sonucunda eğitim sistemindeki aksaklıklara son verebileceklerini açıkladı.

“İleriye dönük bir yol kat edilemez”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, siyasetçiler açısından bakıldığında birimine gelen vatandaşların sorunlarının halledilmesi sonucunda ileriye dönük vizyon kazandıklarını belirtirken, eğitim alanında bu yol izlenilirse ileriye dönük bir yol kat edemeyeceklerini ifade etti. Eğitim alanında yaşanan sıkıntıların uzun uzadıya anlatılmak yerine çok kısa ve net bir şekilde internet üzerinden Eğitim Bakanlığı’ na ulaştırabileceğine değinen İdris, bunun oluşabilmesi için vatandaş ile bakanlık arasında bir kanal oluşturulabilmesi ve gerekli sorunları çok kısa bir şekilde bu kanal üzerinden çözebileceklerini aktardı.

“Planlayarak çözeceğiz”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, “planlayarak çözeceğiz” sloganı ile ilerleyeceklerini ve bir çok alanda planlamalar yaptıklarını açıkladı. Kartal Harman’ ın Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), denildiği zaman akıllara genç bir ekibin geldiğini ve seçim zamanında oluşan krizi çok güzel bir şekilde yönettiklerini belirtirken “bundan yararlanacak mısınız?” sorusu üzerine İdris, bir çok kesimden yararlanmaları gerektiğini ve kendi partilerinin dışındaki gençlere de fırsat oluşturma ile yükümlü olduklarını açıkladı.

Kartal Harman’ın Eğitim Bakanlığında her yıl sıkıntı haline gelen taşımacılık konusunda nasıl bir planları olduğu sorusu üzerine İdris, vaatlerinin arasında taşımacılık tüzüğünü gözden geçireceklerini, eski süreç içerisinde de 20 milyona yakın para harcandığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, taşımacılığın taşımacılık maliyetinin 30 milyon Türk lirası olduğunu aktarırken taşımacılık alanında çalışan insanların paralarını gününde alma gibi bir sıkıntının olduğunu ve bununda sebebinin kısa bir dönem içerisinde taşımacılık alanında yeniliklerinin gerek yapılmadığı gerekse yapılamayacağından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Taşımacılığın sadece eğitim bakanlığına bağlı olmadığını aktaran İdris, eğitim alanında yaşanan bütün sıkıntıların bir yardıma ihtiyacı olduğunu aktardı.

“Atatürk ilkelerine sahip çocuklar yetiştireceğiz”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, gündemde tartışma konusu olan İlahiyat Kolejlerinin kapatılması konusunu ele aldı, bu konu ile alakalı insanları ötekileştirme niyetinde olmadıklarını, İlahiyat Kolejinin eğitim bakanlığına bağlı olduğunu ve diğer okullardaki aktifliklerini İlahiyat Kolejleri içinde göstereceklerini açıkladı. Anayasının niteliği maddesini aktaran İdris, anayasa niteliğine göre Laik, Demokratik bir hukuk sistemine sahip bir devlette yaşadıklarını ve Atatürk’ün ilkelerine sahip olan çocuklar yetiştirceklerinin yanında anayasanın gerektirdiğinin bu olduğunu ifade etti.

İlahiyat kolejini kapatacağız derken, kilitleyeceğiz manasında demediklerini aktaran İdris, amaçlarının iki farklı ideolojiye sahip birbirine düşman gençler yetiştirmek olmadığını açıkladı. Hala Sultan ilahiyat Koleji için lisede biraz daha kolej değil de meslek lisesine dönüşüyor” diyen İdris, amaçlarının imam yetiştirmek olmamasının altını çizerken bu amaçla devam edilmesinin müfredata uygun olmadığını açıkladı. Üniversitelerin ilahiyat bölümüne sahip olduğunu belirten İdris, bu amaçla öğrenim görmek isteyenlerin ilahiyat bölümleri ile de bunu gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

“Sendikalar ile görüşülecek”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, kimseyi manevi açıdan incitmeden ilahiyat kolejlerindeki kontrolü devam ettireceklerini aktardı. Kartal Harman’ın ilahiyat kolejlerinin kapatılması ile alakalı sendikayla ile gerilimin yaşandığını, mahkeme sürecine gidildiğini ve bu konu hakkında yumuşama yoluna gidilip gidilmeyeceği hakkındaki sorusu üzerine İdris, bu konu hakkında sendikalar ile konuşulacağını ve birlikte uyum içerisinde olacaklarını, bunu sadece sendikalar ile değil diğer kurumlar ile de uzlaşmacı bir şekilde çözüm yoluna gideceklerini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, bir diğer konu olarak tam gün eğitimi ele alırken, tam gün eğitime geçiş ile alakalı plan yaptıklarını ve bunun ancak mevcut veriler ile yapılabileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, sorunlara daima plan yaparak gidereceklerini aktarırken tam gün eğitime geçmek için hazır olmadıklarını ve bunu en az 5 yıl içerisinde gerçekleştirebileceklerini belirtti.

“Çocuklara sorumluluk kazandırılmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, vatandaş tarafından “4 yaşında bir çocuğun okuldan kaçması suç mu ve bu durumda kimler suçlu” sorusuna bu yaşta bir çocuğun okuldan kaçması dahilinde aileye haber verilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda bu büyük bir suçtur diyerek ekleme yaptı. Bir başka vatandaş tarafından “ öğrencilerin okulu daha çok sevebileceği projeleriniz var mı” sorusuna İdris, konuda öğrencilerin aktif olacakları ve sorumluluk alabilecekleri birtakım kulüplerin arttırılmasına değindi.

“Eğitim bursları hakkında çalışmalarımız var”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Laik ve Demokratik hukuk sistemi anlayışına uymayan bir eğitim anlayışı nerede varsa onu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, bir diğer konu olan öğretim bursları hakkında yeni çalışmaların olduğunu, birinci adım olarak, burs kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi, ikinci adım olarak, burs veren alanların gözden geçirilmesi, üçüncü adım olarak kredi sistemi ile alakalı önerilerinin olduğunu ve bu konu hakkında çalışmaya başlayacaklarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nin ekonomik durumuna göre bir devir daim içerisinde burs olanaklarını sağlayacaklarını belirten İdris, burs kriterlerine uymayan ama yine de eğitim yapmak için eşit fırsat yakalamasına olanak verecek bir kredi sistemi oluşturacaklarını ifade etti.

“Öğretmen varsa, TC’den getirilmemeli”

“Öğretmen eksiklikleri nasıl giderilecek” sorusuna İdris, öğretmenin hamile olması dahilinde ve önceden yapılan hazırlıkların zamanında bitmemesi sonucunda öğretmen eksikliğinin yaşanmasının yanında öğrenci nüfusunun çok olması dahilinde de bunun yaşanabileceğini ifade etti. “Türkiye Cumhuriyeti Bürokratları tarafından Eğitim Bakanlığı yönetiliyor mu “ sorusuna yönelik sorunlar dahilinde eğitim bakanlığı bunu çözmeye çalışmıyorsa bu durumda eğitim bakanlığının kendini suçlaması gerektiğine değinen İdris, bu durumun kendileri için geçerli olmadığını aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, kendi bünyesindeki KKTC vatandaşı öğretmenlerin belli branşlarda işe alındığını ve ülkede öğretmen olması dahilinde Türkiye’den öğretmen getirilmesinin uygun olmadığını açıkladı.

“Bütçe olarak sıkıntıdayız”

Devlet okullarının herhangi bir bütçeye sahip olmadığını belirten İdris, herhangi bir cam kırılması veya temizlik malzemelerinin eksikliği durumunda bunun okul aile birlikleri tarafından karşılandığını açıklamasının yanında bütçe olarak sıkıntıda olduklarını belirtti.

“Vatandaş neden özel okulu tercih ediyor” sorusuna birçok sebebinin olduğunu açıklayan İdris, tam gün olması ve okullar arasında ki gerek sosyo-ekonomik gerek müfredat değişikliğinden dolayı olduğunu aktardı.