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İdris: Söyledikleri Kıbrıs'taki gerçeklikle örtüşmeyen ve ciddiye alınamayacak kadar saçma.

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İdris: Söyledikleri Kıbrıs'taki gerçeklikle örtüşmeyen ve ciddiye alınamayacak kadar saçma.
"Söyledikleri Kıbrıs'taki gerçeklikle örtüşmeyen ve ciddiye alınamayacak kadar saçma. " İşte o açıklama;

Yiğit Bulut'un Kıbrıs ile ilgili söyledikleri hakkında hiç bir siyasi açıklama yapmıyacak mı diye soranlar var. Ben düşüncemi açıklayım; söyledikleri Kıbrıs'taki gerçeklikle örtüşmeyen ve ciddiye alınamayacak kadar saçma. Zaten Yiğit Bulut Kıbrıs’taki siyasilerin muhatabı da değil. Ancak bu düşüncelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi pozisyonunu temsil etmesi durumunda sıkıntı ve sorun çok büyük olur. Resmi pozisyonu da resmi makamlar açıklar, bugüne kadar ne açıktan ne de kapalı kapılar ardından böyle bir pozisyon duymadık, görmedik.

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