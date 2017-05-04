İdris: "Toplumu kamplara bölmeye çalışıyorlar"

TDP Genel Sekreteri İdris, hükümetin yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesini uygulamaya koymaması nedeniyle Kar İş'in günlerdir eylem yaptığını belirterek, "Hükümete, varılan uzlaşıya uyma çağrısında bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, UBP-DP Hükümetinin yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesini uygulamaya koymaması nedeniyle Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar İş) günlerdir eylem yaptığını belirterek, "Hükümete, varılan uzlaşıya uyma çağrısında bulundu.

UBP-DP hükümetinin sözünü tutmaması nedeniyle, Kar İş üyelerinin yanısıra, eylem nedeniyle 17 bin öğrencinin de olumsuz etkilendiğini belirten İdris, "İlgili bakanlığa düşen görev sorunu çözmektir. Hükümet olarak hem varılan uzlaşıya uymayacaksınız, hem de binlerce öğrencinin mağdur olmasına neden olacaksınız. Hükümet edenlerin görevi kaos yaratmak değil, sorunları çözmektir" ifadelerini kullandı.

Kar-İş'in bu yıl sadece Ocak ayında ödeme aldığını, ancak bu ödemenin 2016 yılından kalan alacakları bile karşılamadığını belirten İdris, mazot ve seyrüsefer gibi harcamalar dikkate alınarak, öğrenci başına belirlenen ücrette tekrar ayarlama yapılması konusunda Bakanlıkla Mart ayında uzlaşıya varılarak, taleplerin yerine getirileceği sözü alınmasına rağmen, bakanlık ile hükümetin bu uzlaşıya uymadığını kaydetti.

"MUHATABINIZLA GÖRÜŞMEZSENİZ SORUNLARI NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ciddi bir sorun yaşanmasına ve eylemler nedeniyle öğrencilerin ve toplumun mağdur olmasına rağmen, hükümet yetkililerinin Kar İş yetkilileri ile ısrarla görüşmekten kaçtığını belirterek, "Siz hükümet olarak muhatabınızla görüşmezseniz, sorunları nasıl çözeceksiniz?" diye sordu.

"TOPLUMU KAMPLARA BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Asım İdris, yaşanan sorunları çözme gibi bir gailesi olmayan hükümetin tam tersine toplumu kamplara bölecek karar ve uygulamalara imza attığını kaydetti.

Hükümetin hak arayışına giren her kesimin karşısında toplumun başka bir kesimini çıkarma gayretinde olduğunu belirten İdris, Kar İş'in gerçekleştirdiği eylemde de bu anlayış ile hareket edildiğine dikkat çekti. Eğitim Bakanlığı'nın uzlaşı ile sorunu çözmek yerine okul yönetimlerini eylem kırıcılığına zorladığını belirten İdris, "Bakanlık okullara genelge göndererek okul yönetimlerinden servis bulmalarını ve bulunacak servisleri ödeyeceğini ve ailelerin de çocukları getirmeleri halinde aileleri ödeyeceğini söylüyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Mademki ödeyecek paranız var emeğinin karşılığını isteyenlere ödeyerek krizi ortadan kaldırın. Okul yönetimlerini eylem kırıcılığına zorlamayın" ifadelerini kullandı.

İdris, hükümetin bu oyuna gelmeden, hak arama mücadelesinin birlik içinde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekti.

“ZORUNLU TAŞIMACILIK TÜZÜĞÜ' YENİLENMELİDİR"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, yaklaşık 17 bin öğrencinin her gün “Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü” çerçevesinde evlerinden okullarına ve yine okullarından evlerine taşındığını belirterek şunları kaydetti: "Önemli bir rakam ve önemli bir toplum kesimi. Bu kadar büyük rakamların söz konusu olduğu yerde, rant iddiaları da ortalıkta dolaşmaktadır. Bunu önlemek için, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü biran önce yenilenmeli, suistimale açık ve soru işareti yaratan konumdan çıkarılmalıdır.