İdris: "Ülkemin gelecek 10 yılı için endişeliyim"

"Ülkemin gelecek 10 yılı için endişeliyim" diyen Milli Eğitim eski Bakanı ve TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Milli Eğitim Bakanı'nı İlahiyat Koleji konusunu ciddi şekilde masaya yatırmaya davet etti.

Milli Eğitim eski Bakanı ve TDP Genel Sekreteri Asım İdris, İlahiyat Koleji'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Dinin topluma dikte edilmeye çalışıldığını ve İlahiyat Koleji adı altında imam hatip okulları kurulduğunu belirten İdris, İlahiyat Koleji'nde eğitim gören bir çok öğrencinin yurtlarda kaldığını ve bu yurtların denetlenmediğini kaydetti. "Ülkemin gelecek 10 yılı için endişeliyim" diyen İdris, Milli Eğitim Bakanı'nı İlahiyat Koleji konusunu ciddi şekilde masaya yatırmaya davet etti.

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Asım İdris'in açıklaması şu şekilde:

"Anayasamızda da belirtildiği gibi yönetim sistemimiz laiklik prensibine uygun olarak kurulmuştur. Bu devletin dini yoktur demek oluyor. Kişilerin elbette özgürlükleri çerçevesinde dinlerini öğrenme ve yaşama hakkı anayasal haktır. Devlet beli bir dini veya belli bir meshebi topluma dikte edemez demek oluyor. Bunu ben söylemiyorum. Anayasamız söylüyor.

Eğitim sisteminin de yasalarla düzenlenen temel amacı laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne saygılı bireyler yetiştirmektir.

Ülkemizde bizim ihtiyaçlarımızdan kaynaklanmayan. Bize İlahiyat Koleji adı altında aslında doğrudan “imam hatip” okulları dayatılmaktadır. Bu konuda tartışmamızdan rahatsız olan sayın eğitim bakanımızı anlayabilmekte zorlanmaktayım. Bize dayatma yapılarak zorla imam hatip okullarının kurulmasına hak var, ama bizim bunu eleştirmeye hakkımız yok. Demokrasi sadece sizler için mi var?

Ülkeyi bölmenin ve insanımızı birbirine düşürmenin temmelerini atıyorsunuz. Bir tarafta modern okullarda, kolejlerde laik sisteme uygun bireyler yetiştireceksiniz, diğer tarafta imam hatip okullarında da bambaşka değerlerde insanlar yetiştireceksiniz ve bunun ne anlama geldiğini bizler tartışmayacağız. Bu nasıl bir anlayıştır.

Sayın bakan ve hükümet yetkilileri sizleri uyarıyorum. Bir ülkede iki farklı anlayışta insan yetiştiriseniz ilerde o ülkenin gençleri mutlaka birbirleri ile çatışırlar. Bu ülkenin gençlerini birbirine düşman olacakları bir eğitim sistemi kuruyorsunuz. Yaptığınızın farkındamısınız?

Şimdi soracaksınız din eğitim nasıl olmalıdır? Evet hemen söyleyelim, laik eğitim sistemleri belli bir dini veya belli bir meshebi dayatmaz. Din dersleri seçmeli olmalıdır. Öğrencilere kendi inançları doğrultusunda eşit imkanlar sunulmalı ve devlet dayatmacı olmamalıdır. Eğitimde birlik korunmalı ve devlet olanakları bu doğrultuda planlanmalıdır.

Söz konusu okula nakil sistemimizden öğretmenlerin atandığını söylüyorsunuz. Evet bu okula kendi nakil sistemimizden öğretmenlerin atanmasını geçiş hükümeti döneminde eğitim bakanlığı görevini yürütürken biz sağladık. Bu okulun eğitim sistemimizden nasıl çıkarılmak istendiğini ve ne baskılar geldiğini bizden daha iyi bilen yoktur. Şu anda siz bu açıklamayı yapabiliyorsanız bunun nedeni bizim o günkü mücadelemizdir.

Bu okulda sadece bizim nakil sistemimizden atanan öğretmenler görev yapmıyor bunu da biliyorsunuz. Teknik kadro adı altında Türkiye’den bir çok öğretmen de gelmekte ve bu okulda dersler vermektedir.

Bu okuldaki çocukların bir kısmı yurtlarda kalmaktadır. Siz bu yurtlarda yapılanlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahipmisiniz? Ya da bu yurtlarda veya benzeri yurtlarda hiç denetim yaptınız mı? Ya da denetimi yapacak cesaret var mı?

Sözkonusu okulun lise ders programları da kolejler gibi mi? Niye hep ortaokuldan bahsediyorsunuz da lise ders programlarından bahsetmiyorsunuz? Topluma neden eksik bilgi vererek yanıltıyorsunuz?

Gelin bu konuyu ekranlarda tüm toplum önünde açıkca karşılıklı konuşalım. Şimdi konuşmaz ve bu sorun yokmuş gibi davranırsanız gelecekte konuşmamız artık fayda etmeyecek. Cesaretli olun. Geleceğimiz ve çocuklarımız için konuşalım.

Ülkemin 10 yıl sonraki geleceği için endişeleniyorum.

Kıbrıs Türkü de uyanık olup çok çalışmalıdır. Gerçekleştirimek istenen toplum mühendisliğinin farkına varıp kendi benliğine sahip çıkmalıdır.

Eğitim bizim en öncelikli konularımız olmalı ve tüm toplum kesimleri zümresel çıkarları bir kenara bırakıp gençliğimiz ve geleceğimiz için çok ama çok çok çalışmalıdır."