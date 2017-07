İdris: "Yanan yalnızca ormanlarımız değil, geleceğimizidir"

TDP Genel Sekreteri İdris, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar sonucu yaklaşık 4 bin 500 dönümün etkilendiğini belirterek, "Yanan yalnızca ormanlarımız değil, aynı zamanda geleceğimizdir" dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Alevkayası-Kalavaç bölgesinde ciddi zarara neden olan yangının hemen ardından, Kalkanlı bölgesinde başlayan ve geniş alana yayılan yangında yaklaşık 4 bin 500 dönümün etkilendiğini belirterek, "Yanan yalnızca ormanlarımız değil, aynı zamanda geleceğimizdir" dedi.

Yangın sonucu doğal bir orman alanının yok olduğunu, aralarında 80 yıllık ağaçların da olduğu binlerce ağaç ve fidanın yandığını, yanan bölgelerde bulunan canlıların telef olduğunu belirten İdris, bunun tek kelime ile 'felaket' olduğunu söyledi.

Her yıl benzer acılar yaşanmasına rağmen gerekli denetimlerin yapılmaması ve önlemlerin alınmamasının hiçbir mazereti olamayacağını belirten İdris, makam araçlarına, yurtdışı ziyaretlerine kaynak bulabilen hükümetin önlem almak ve yangın helikopteri kiralanmasına yönelik duyarsız ve sorumsuz tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İdris, yanan her ağaçta, yok olan her canlıdan, bozulan ekolojinden görevlerini yerine getirmeyen herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

"KOORDİNASYON SAĞLANAMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Yangın helikopterinin ülkede konuşlanmamış olmasının, orman yangınlarında mücadeleyi geciktirdiğini ve daha çok ağacın yanması sonucu doğurduğunu belirten İdris, "Yangın helikopteri eksikliğinin yanısıra, yapılan açıklamalara bakıldığında kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Nitekim bu durum bizzat yetkili makamlar tarafından da dile getirilmiştir. Bu kadar önemli ve riskli bir konuda bugüne kadar koordinasyonun kurulamaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür" dedi.

Kalkanlı'daki yangının elektrik tellerinin ağaçlara temasından kaynaklandığı yönünde tahminler olduğuna dikkat çeken İdris, bu tehlikenin tellerin geçtiği tüm bölgeleri kapsadığını belirterek, söz konusu bölgelerde vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

"UYARILAR DİKKATE ALINMADI"

Asım İdris, orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almayan hükümetin, ilgili kişilerin öneri ve uyarılarını da dikkate almadığını belirtti. Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı'nın, 'Dünya Ormancılık Günü'nün yanısıra kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, 'Ülkede konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri bulunmadığı', 'personel eksikliğinden dolayı denetleme ve koruma yapılmadı', 'ormanlara yeterli bakım yapılmadığı, bunun sonucunda da yangına karşı çok hassas ve bozuk ormanlar oluştuğunu' yönünde uyarılarda bulunduğunu anımsatan İdris, "Bu uyarıları dikkate almayan Hükümet partilerinin önceliği başka şeyler olmuştur. Eğer bu uyarılar dikkate alınsaydı bu yangın belki de hiç çıkmayacak, çıksa bile etkisi bu kadar büyük olmayacaktı. Bu anlayışla ormanlarımız maalesef çok ciddi tehlike altındadır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu acı olayın ardından hükümetin aklını başına alarak gerekenleri yapmasının elzem bir gereklilik olduğunu belirten İdris, "Ormanlarımız ciddi bir risk altındadır. Umarız yaşanan acı olaydan sonra bu kez dersler çıkarılarak gereken adımlar atılır. Aksi takdirde bu zihniyet ve bu şartlar ile maalesef daha çok ağaç yanar. Unutulmamalıdır ki yanan yalnızca ormanlarımız değil, geleceğimizidir" dedi.

"VATANDAŞLAR DA DİKKATLİ OLMALI"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Devletin ve ilgili birimlerin görev ve sorumluluğunu yerine getirmesinin yanı sıra, vatandaşların da özellikle aşırı sıcaklarda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, en ufak bir ihmalin ve dikkatsizliğin bile çok ciddi sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

İdris, havaların yangına çok müsait olduğu günlerde mümkün olduğunca ateş yakmaktan kaçınılması, başta cam şişe ve sigara izmariti olmak üzere ateşleme potansiyeli olan maddelerin etrafa atılmaması gerektiğini de kaydetti.