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İdris: Yapacağız demiyoruz, yaptık; yine yaparız diyoruz!

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İdris: Yapacağız demiyoruz, yaptık; yine yaparız diyoruz!
161 öğretmenin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olması gündemine ilişkin açıklamada bulunan İdris, Eğitim Bakanı olduğu dönemde yine ayni dayatmanın yaşandığını fakat kendilerinin karşı çıktığını hatırlattı.

Detay Kıbrıs / Sosyal Medya

TDP Genel Sekreteri ve Milli Eğitim eski Bakanı Asım İdris, KKTC'ye çeşitli branşlarda 161 öğretmenin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olması gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Partisi TDP'nin 80 günlük iktidarı döneminde de İlahiyat Koleji'ne 41 öğretmenin Türkiye’den atanmasına ilişkin baskılar yapıldığını fakat kendilerinin baskılara rağmen ülkedeki genç kuşak öğretmenlerle istihdamı tamamladıklarını hatırlattı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İdris, “Yapacağız demiyoruz! Yaptık, yine yaparız diyoruz” başlıklı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:,

 

YAPACAĞIZ DEMİYORUZ! YAPTIK, YİNE YAPARIZ DİYORUZ.

KKTC'ye çeşitli branşlarda 161 öğretmenin TC MEB tarafından atanması gündemde.

Bakanlık dönemimizde İlahiyat Koleji'ne 41 öğretmenin Türkiye'den atanmasını tüm baskılara rağmen onaylamayan ve bu kadrolara normal nakil sistemimiz içinden, kendi öğretmenlerimizi atayan biri olarak söylüyorum; bizim (TDP) iktidarımızda rehberlik, özel eğitim ve muhasebe gibi öğretmenlikleri Türkiye'den getirmek yerine, çağdaş eğitim almış aydın gençlerimizi istihtam ederek dolduracağız.

Bu konuda kararlıyız. Yapacağız demiyoruz!
Yaptık, yine yaparız diyoruz.

 

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