İdris Yenen hayatını kaybetti

Yenen'in vefatı başta ailesi olmak üzere, tüm akrabalarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Yenen'in cenazesinin yarın öğle namazından sonra Alayköy'de defnedileceği öğrenildi.
Detay Kıbrıs olarak Yenen ailesine başsağlığı diliyoruz.
Yenen'in vefatı başta ailesi olmak üzere, tüm akrabalarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Yenen'in cenazesinin yarın öğle namazından sonra Alayköy'de defnedileceği öğrenildi.
Detay Kıbrıs olarak Yenen ailesine başsağlığı diliyoruz.
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