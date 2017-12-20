İdris: "Yeni imam hatipler açtırmayacağız!"

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Asım İdris, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “TDP iktidarında yeni imam hatipler açtırmayacağız. Var olanları da kapatacağız” dedi.

İdris'in açıklaması şöyle:

"YENİ İMAM HATİPLER AÇTIRMAYACAĞIZ. VAR OLANI DA KAPATACAĞIZ.

Korkup da konuşmayanlar, açılışında kurdele kesenler ve bir ümmet olmaktan bahsedilirken alkış tutanlar imam hatip meselesini çözemezler.

Tüm partilerin süt dökmüş kedi gibi bu konuda sus pus olunduğu ortamda elbette yeni imam hatip açmak isteyenler cesaretle adım atacaktır.

Siz oy kaygısı veya korkudan susarken Kıbrıs Türkü'nün geleceği ile oynamaya devam edecekler. Bu gün Girne'ye, yarın Mağusa'ya yeni imam hatipler açacaklar.

Bu gidişe kim mi dur diyecek?

Elbette bu güne kadar bu konuda hiç çekinmeden. korkmadan konuşanlar dur diyecek.

Bu konuda cesurca tek konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi dur diyecek.

TDP iktidarında yeni imamhatipler açtırmayacağız. Var olanları da kapatacağız.

(Foto: Havadis Gazetesi'nde Girne de açılacak imam hatip okulunun yeri ile ilgili fotoğraf.)"