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İdris: "Yeter artık bu topluma çektirdiğiniz"

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İdris: "Yeter artık bu topluma çektirdiğiniz"
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, hükümet kanadına sert çıktı, iç sızlatacak bir soru yöneltti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, hükümet kanadının günler boyunca nisap sorunu yaratarak meclis çalışmalarını sabote ettiğini, ardından da “hodri meydan” çekerek erken seçim çağrısında bulunduğunu fakat erken seçim tarihinin ise bir yıl sonrası tarihli açıklamada bulunmasını eleştirerek, “hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

İdris açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bir taraftan hükümet içi sorunlardan dolayı nisap sağlamayıp meclisin çalışmasını sabote edeceksiniz, diğer taraftan erken seçim diyerek hodrimeydan çekeceksin, sonra da erken seçim 15 Nisan 2018 diyerek toplumun karşısına çıkacaksınız. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?

UBP-DP hükümeti sizi anlamakta zorlanıyorum. Siz Kıbrıs Türk'ünü 15 Nisan 2018'e kadar bu anlayışla mı yönetmeye devam edeceksiniz? Yeter artık bu topluma çektirdiğiniz. Kendi çıkarlarınız için toplumun koltuklarını daha fazla doldurmaktan vazgeçin ve gerçekten erken bir tarihte sandığı toplumun önüne koyun. #erkenerken

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