İdris'ten Berova'ya espirili gönderme: "Bir tek o anlıyor eğitimden"

TDP Genel Sekreteri, Milli Eğitim ve Spor eski Bakanı Asım İdris sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Dr. Özdemir Berova'ya espirili bir gönderme de bulundu.

Dr. Özdemir Berova'ya "Bir tek o anlıyor eğitimden" diye eleştiride bulunan İdris okulların açılacağı Pazartesi gününden önce bitmemiş okulların fotoğraflarını da paylaştı.

İşte o açıklama;

Parti içi dengeler uğruna bir eğitim, bir nesil ve geleceğimiz nasıl feda ediliyor inanılır gibi değil.

Nerden mi çıktı du düşünce?

Dünkü Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını okudum da...

Okullar açılırken her şey süt liman mış.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler sizler bu işten anlamıyorsunuz. Dinleyin Bakanımızı da öğrenin. Bir tek o anlıyor eğitimden. Her şey süt liman. Herşey hazır.

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