 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.487
  • Altın 152,804
  • Dolar 3,6804
  • Euro 4,3445
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERSon dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!

İdris'ten Berova'ya, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken neden münhal açmadınız?

» »
İdris'ten Berova'ya, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken neden münhal açmadınız?
İdris: Münhal çıktınız da başvuran olmadı mı?Ülkede yüzlerce işsiz psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ve teknoloji mezunu öğretmen varken, Eğitimden sorumlu bakanın bunları bilmemesi mümkün mü?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Kuzey Kıbrıs'a çeşitli branşlarda 167 öğretmenin TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmasının gündemde olduğunu belirterek, bunun doğru olmadığına dikkat çekti.

Bakan doğruları aktarmıyor

Eğitim Bakanı Özdemir Berova'nın Türkiye ile yapılan Kültür Anlaşması çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili öğretmenleri kendilerinin talep ettiğini söylediğini belirten İdris, "Sn. Bakan maalesef doğruları aktarmıyor. Ülkede yüzlerce işsiz psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ve teknoloji mezunu öğretmen varken, Eğitimden sorumlu bakanın bunları bilmemesi mümkün mü? Eğer bilmiyorsa zaten o koltukta ne işi var diye sormazlar mı, yok eğer biliyor da bu şekilde konuşuyorsa, bu çok daha vahim bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Münhal çıkılmadı

"Söz konusu alanlarla ilgili münhal çıktınız da başvuran olmadı mı? diye soran İdris, Eğitim Bakanı Berova'nın toplumu yanlış bilgilendirdiğini kaydetti. Eğitim Bakanı Berova'nın ülkedeki işsiz gençleri yok sayan, kendi gençliğini dışlayan karar ve uygulamalarının kabul edilemez olduğunu belirten İdris, yapılması gerekenin Türkiye'den öğretmen getirmek değil, münhal açılarak buradaki işsiz gençlere iş imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Yaptık, yine yaparız..."

2013 yılında geçiş hükümetinde Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde İlahiyat Koleji'ne 41 öğretmenin Türkiye'den atanmasına yönelik talebi onaylamayarak söz konusu kadrolara ülkedeki nakil sistemi çerçevesinde kendi öğretmenlerimizin atanmasını sağladıklarını anımsatan İdris şunları kaydetti: "Toplumun desteği ile göreve geldiğimizde rehberlik, özel eğitim ve muhasebe gibi öğretmenlikleri Türkiye'den getirmek yerine, çağdaş eğitim almış aydın gençlerimizi istihdam ederek dolduracağız. Bu konuda kararlıyız. Yapacağız demiyoruz! Yaptık, yine yaparız diyoruz" ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eğitim Bakanlığı KTOEÖS'ün grevini "esefle kınadı"10 Ekim 2017 Salı 10:53
  • İdris: Yapacağız demiyoruz, yaptık; yine yaparız diyoruz!10 Ekim 2017 Salı 09:05
  • Toplantı 10 saat sürdü, 7 saat Ercan konuşuldu!10 Ekim 2017 Salı 08:48
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var10 Ekim 2017 Salı 08:44
  • KKTC’de gebelik sırasında şiddet oranı %6809 Ekim 2017 Pazartesi 20:25
  • Çevre Dairesinden 80 ceza09 Ekim 2017 Pazartesi 17:19
  • "Ertuğruloğlu suç işlemiştir cezası hapistir..."09 Ekim 2017 Pazartesi 17:08
  • TDP Genel Sekreteri Asım İdris; müdür,müsteşarlara değil çocuklara kahvaltı vereceğiz!09 Ekim 2017 Pazartesi 16:49
  • YDP, kaçak taşımacılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı09 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
  • Meclis'te T izinleri konuşuldu09 Ekim 2017 Pazartesi 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti