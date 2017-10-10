İdris'ten Berova'ya, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken neden münhal açmadınız?

İdris: Münhal çıktınız da başvuran olmadı mı?Ülkede yüzlerce işsiz psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ve teknoloji mezunu öğretmen varken, Eğitimden sorumlu bakanın bunları bilmemesi mümkün mü?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Kuzey Kıbrıs'a çeşitli branşlarda 167 öğretmenin TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmasının gündemde olduğunu belirterek, bunun doğru olmadığına dikkat çekti.

Bakan doğruları aktarmıyor

Eğitim Bakanı Özdemir Berova'nın Türkiye ile yapılan Kültür Anlaşması çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili öğretmenleri kendilerinin talep ettiğini söylediğini belirten İdris, "Sn. Bakan maalesef doğruları aktarmıyor. Ülkede yüzlerce işsiz psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ve teknoloji mezunu öğretmen varken, Eğitimden sorumlu bakanın bunları bilmemesi mümkün mü? Eğer bilmiyorsa zaten o koltukta ne işi var diye sormazlar mı, yok eğer biliyor da bu şekilde konuşuyorsa, bu çok daha vahim bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Münhal çıkılmadı

"Söz konusu alanlarla ilgili münhal çıktınız da başvuran olmadı mı? diye soran İdris, Eğitim Bakanı Berova'nın toplumu yanlış bilgilendirdiğini kaydetti. Eğitim Bakanı Berova'nın ülkedeki işsiz gençleri yok sayan, kendi gençliğini dışlayan karar ve uygulamalarının kabul edilemez olduğunu belirten İdris, yapılması gerekenin Türkiye'den öğretmen getirmek değil, münhal açılarak buradaki işsiz gençlere iş imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Yaptık, yine yaparız..."

2013 yılında geçiş hükümetinde Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde İlahiyat Koleji'ne 41 öğretmenin Türkiye'den atanmasına yönelik talebi onaylamayarak söz konusu kadrolara ülkedeki nakil sistemi çerçevesinde kendi öğretmenlerimizin atanmasını sağladıklarını anımsatan İdris şunları kaydetti: "Toplumun desteği ile göreve geldiğimizde rehberlik, özel eğitim ve muhasebe gibi öğretmenlikleri Türkiye'den getirmek yerine, çağdaş eğitim almış aydın gençlerimizi istihdam ederek dolduracağız. Bu konuda kararlıyız. Yapacağız demiyoruz! Yaptık, yine yaparız diyoruz" ifadelerini kullandı.