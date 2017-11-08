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İdris'ten Denktaş'a sorular

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İdris'ten Denktaş'a sorular
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimde yaşanan sorunlara tepki göstererek Milli Eğitim ve Kültür Bakan Vekili, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a sorular yöneltti.

İdris'in paylaşımı şöyle:

"Sn Denktaş,
1. Bu eğitim bakanı bizim işsiz gençlerimiz yerine, 167 öğretmeni Türkiye’den getirirken,
2. Okulları zamanında hazırlayamayıp ve inşaatlar içinde öğrenime mahkum ederken,
3. Birçok okulumuzda eksik öğretmen varken,
4. Girne bölgesinde çocuklar okullara alınmazken,
5. Lise müfredatlarından Atatürk azaltılıp, evrim teorisi çıkartılıp yerine cihat konulmasını savunurken,
6. Eğitim Bakanlığını bu kadar kötü yönetirken ve eğitimde kaos yaratırken neden istifaya çağırmadınız da; Başka bir partiden aday olmayı düşündüğünde istifaya çağırdınız? 
Yoksa sizin eğitimle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla ve geleceğimizle ilgili hiç mi endişeniz yoktu?
Ama iş partiden ayrılmaya gelince hemen istifasını istediniz. Burdan da anlaşılacağı gibi sizin anlayışınızda bakanların görevi partiye hizmettir. Sizin anlayışınızda topluma hızmet yok. Hatta topluma hiç hizmet etmeyen ama yanınızda duran çok kıymatlıdır.
(Bu arada Sn.Berova’nın tutumunu da hiç onaylamıyorum.)"

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