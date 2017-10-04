İdris'ten Ertuğruloğlu'na esprili gönderme

TDP Genel Sekreteri İdris, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz gün geçekleştirdiği açıklamalarına ilişkin "Kolonya Cumhuriyeti" filmi üzerinden göndermede bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Şans eseri "ülke" ünvanını almış bir bölgenin başından geçe traji-komik olayları anlatan "Kolonya Cumhuriyeti" isimli film üzerinden, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na göndermede bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği "KKTC Türkiye'ye bağlı bir özerklik olsun" şeklideki açıklamalarına yönelik esprili bir eleştiride bulunan İdris, "Tahsin Bey'in açıklamaları üzerine "KOLONYA CUMHURİYETİ" filmini izlediğini anladım. Gerçekten güzel bir filim. Bu konuda konuşan herkese filmi izlemesini tavsiye ederim. Başta Tahsin Bey'e tabii ki." dedi.

ERTUĞRULOĞLU NE DEMİŞTİ?

Washington’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bundan böyle federasyon değil, konfederasyon temelinde bir müzakereyi kabul edebileceklerini söyleyerek ikinci seçenek olarak da “Fransa-Monaco modeli gibi” özerk bir cumhuriyet seçeneğini değerlendirebileceklerini ifade etmişti.

Ertuğruloğlu, “Fransa-Monaco" ve "İngiltere-Cebelitarık" gibi modellerin örnek alınabileceğini söylemiş ve bu konuda Ankara ile görüşüp bir karara varacaklarını kaydetmişti.

İŞTE BAHSİ GEÇEN "KOLONYA CUMHURİYETİ" FİLMİNİN FRAGMANI: